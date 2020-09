Yaya Touré s’est excusé d’avoir fait “une blague inappropriée” suite aux affirmations du journal The Sun selon lesquelles il avait partagé une vidéo explicite dans un groupe WhatsApp contenant des joueurs participant au match de charité Soccer Aid.

Le rapport allègue que Touré a publié une vidéo pornographique montrant une femme nue dans un bain. Le Sun affirme également que Touré “a proposé d’embaucher des travailleuses du sexe” pour ses coéquipiers de Soccer Aid dans un message publié dans le groupe WhatsApp qui aurait été composé de joueurs – hommes et femmes – en raison de figurer dans l’événement caritatif.

L’ancien international ivoirien, qui s’était entraîné avec l’équipe de Ligue 2 Leyton Orient plus tôt cet été après avoir quitté le club chinois de Qingdao Huanghai, a présenté des excuses samedi sur les réseaux sociaux.

“Je voudrais m’excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans Soccer Aid pour une blague inappropriée que je regrette profondément”, a déclaré Touré dans son communiqué. “C’était censé être une blague, mais je manquais de considération pour les sentiments de tous les autres participants. Cela étant dit, j’ai supprimé les blagues en quelques minutes et je me suis immédiatement excusé auprès de tous les membres du groupe.”

Le match Soccer Aid, qui a été introduit pour la première fois en 2006, avait lieu tous les deux ans, bien qu’il soit un événement annuel depuis 2018. Le match de charité, qui voit divers anciens joueurs professionnels et célébrités participer à un match entre l’Angleterre XI et a World XI, vise à collecter des fonds pour les enfants vulnérables.

“Nous nous réunissons pour une bonne cause et cela détourne l’objectif du jeu, qui est de rassembler tout le monde pour aider les enfants du monde entier”, a écrit Touré. “C’est triste de voir une blague inappropriée que j’ai faite attirer l’attention qui devrait être entièrement consacrée à la beauté du jeu de charité. Quelles que soient les circonstances, je veux assumer l’entière responsabilité. Je suis un homme adulte qui ne devrait pas être engagé dans un tel jeu. blagues. Je suis désolé pour mon erreur et je souhaite à tous le meilleur avec Soccer Aid dimanche dans la sensibilisation et les fonds pour des causes importantes. “

Le jeu s’est déroulé à Stamford Bridge, Wembley et Old Trafford au fil des ans, avec la version 2020, qui se déroule le 6 septembre, au stade de Manchester United pour la septième fois.

The Sun affirme que Yaya Touré a maintenant été exclu de l’événement, avec des personnalités comme Patrice Evra, Ashley Cole, Michael Owen, Joe Cole et Michael Essien tous prêts à figurer.