Mis à jour le 02/08/2017 à 15:26

Certains pourraient dire que la carrière de Yordy Reyna il est passé de plus en moins. Après de bons matchs dans le football autrichien, l’ancien attaquant du Red Bull Salzburg n’a pas suivi le rythme souhaité par son équipe d’alors et a dû se tourner vers d’autres horizons pour émigrer à l’étranger. Tel est le cas de Whitecaps de Vancouver où le Péruvien espère gagner en confiance pour revenir au niveau qui l’a fait émigrer à l’étranger. ► ‘Rainjersey’: le nouveau maillot élégant que portera Yordy Reyna en MLS «C’était une décision difficile, surtout à cause de la langue. Il parlait allemand, mais c’est un bon défi pour moi de venir ici. Je veux juste faire de mon mieux pour l’équipe », a déclaré Yordy Reyna, qui portera son cinquième maillot de sa carrière, le quatrième de son expérience à l’étranger. «C’est une bonne occasion pour moi de relever de nouveaux défis dans une ligue différente en espérant avoir beaucoup de minutes. Je me sens très à l’aise avec les joueurs latinos. La ville est très belle. Il fait froid, mais très beau », dit-il. Yordy Reyna sur le site officiel du club. L’ancien attaquant du Red Bull Salzburg a déclaré à l’issue de sa première séance d’entraînement qu’atteindre les Whitecaps de Vancouver lui permettrait de continuer à grandir dans sa carrière sportive. Yordy Reyna Il est arrivé à Vancouver samedi dernier et s’entraîne avec ses coéquipiers pour atteindre le sommet pour la prochaine saison MLS.

