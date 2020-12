Chaque jour est partagé Youtube des centaines (peut-être des milliers) de vidéos mettant en vedette des chiens mignons et potelés. Dans de nombreux cas, ce matériel devient viral à un rythme incroyablement rapide.

Dans l’un de ces clips, nous voyons un chien qui s’appelle Penny. Cela apparaît, comme indiqué dans le titre, en train de dormir pendant que leurs propriétaires nettoient la maison.

Selon la description de la vidéo, qui a accumulé plus de 79000 vues, la situation a eu lieu dans la ville d’Arizona (États Unis) en 2017. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, les déclarations étaient massives.

«Je n’aurais jamais pensé voir un chien avec un sommeil aussi lourd. Elle est mignonne, je peux imaginer la porter sans interrompre son repos », “Je pense qu’elle s’est habituée au bruit maintenant” et “Peut-être que ses maîtres lui ont donné une pilule pour la faire dormir profondément” étaient certains des commentaires des utilisateurs de YouTube.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

Paresse à quatre pattes: le chien rampe dans les escaliers et est le plus vu sur les réseaux sociaux [VIDEO]Un chaton “ gronde ” son bol pour s’être mouillé la patte quand il a bu de l’eau et la réaction fait fureur [VIDEO]Visite inattendue: un ours est surpris en train de dormir dans une piscine pour enfants et fait le tour du monde [VIDEO]