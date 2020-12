La rencontre entre deux madridistas avec leurs équipes nationales sera toujours spéciale. Mais la rencontre entre un joueur du Real Madrid et un ancien joueur «blanc» dans un duel entre deux équipes de puissance mondiale, autre chose partira. Et c’est ce qui s’est passé entre Sergio Ramos et Sami Khedira lors d’un duel entre l’Espagne et l’Allemagne en 2018.

Les deux équipes ne sont pas allées au-delà du nul 1-1 dans un duel qui s’est joué à Düsseldorf en préparation de la Coupe du monde en Russie qui a été disputée cette année-là. Mais au-delà de ce qui s’est passé cette fois-là sur le terrain, la chose la plus mémorable, et qui a sauté à nouveau deux ans plus tard sur les réseaux sociaux, c’est l’accueil entre Ramos et Khedira.

Le défenseur du Real Madrid et le joueur de la Juventus ont fait la salutation officielle en tant que capitaines de leurs équipes. Cependant, le manque de coordination était total, aussi bien entre eux qu’avec les arbitres.

L’Allemand est resté quelques secondes, la main tendue, car l’un des juges de lignes n’a pas remarqué son salut. Mais le meilleur est venu plus tard. Le joueur madrilène et l’arbitre principal étaient pratiquement seuls sur la photo, les assistants et le capitaine allemand étant partis dès que les salutations se sont terminées. Confusion totale.

Et plus de deux ans plus tard, ce moment a de nouveau été rappelé par les fans et la vidéo éclate sur Twitter.

La vérité est que les deux joueurs ont suivi des fortunes différentes. Alors que Sergio Ramos devient chaque année plus établi en tant que légende du Real Madrid, et même Florentino Pérez a déjà laissé entendre qu’il renouvellerait son contrat, Sami Khedirá est ostracisé.

Son idylle à Turin

La saison précédente, Khedirá avait commencé comme partant sous Maurizio Sarri: il avait débuté dans 10 des 13 premiers jours de Serie A et dans les 4 premiers matches de Ligue des champions. Cependant, une blessure au genou, d’abord, et à l’adducteur, plus tard, l’a laissé en cale sèche pendant pratiquement le reste de la saison.

En 2020-21, à peine entamé, à 33 ans, il a déjà récupéré ses problèmes physiques, mais il n’a été à court d’aucun match. Ce qui l’a poussé à se décider à la hâte de partir pour l’année prochaine.

Ainsi, la fin d’une étape entamée en 2015 approche. À Turin, il a disputé 145 matchs, marqué 21 buts et accordé 13 passes décisives, montrant, parfois, une équipe beaucoup plus offensive. Très similaire à celui qu’il a joué dans l’équipe allemande.

