Le duel entre Le plus fort et Nacional de Potosí a laissé l’une des images les plus frappantes de la journée du football bolivien qui a eu lieu le 24 décembre, à quelques heures de Noël. La scène d’un chien entrant sur le terrain, au milieu d’une bagarre, est devenue virale sur YouTube et tous les réseaux sociaux.

L’arbitre principal de l’engagement a ordonné l’arrêt du jeu pendant quelques minutes en raison de l’invasion inattendue. Les caméras de diffusion ont montré le chien courant à l’intérieur du terrain du stade Hernando Siles. Non seulement cela, l’animal portait une chaussure de football dans son museau tout le temps.

Le clip télévisé bolivien, également mis en ligne sur YouTube et les réseaux sociaux, montrait aux téléspectateurs toutes les singeries du chien qui voulait vraiment jouer, alors qu’il s’installait sur la pelouse du colosse situé à La Paz pour grignoter les chaussures, dont le propriétaire ne s’est jamais présenté.

Au milieu des rires et de l’incrédulité de tous les protagonistes, le quatrième juge du concours est entré sur le terrain pour résoudre le problème. Tout d’abord, l’arbitre a enlevé la chaussure de sport de son museau, puis l’un des hommes de The Strongest a sorti l’animal du rectangle vert.

Après l’incident inhabituel, la balle a roulé à nouveau pour clôturer l’engagement la veille de Noël. Le plus fort a battu Nacional de Potosí 3-0 avec des scores de Jeyson Chura (double) et Willie sur penalty. Ensuite, le ‘Tigre’ a été placé en tant que chef avec 44 unités dans un affrontement dont on se souviendra pour l’invasion d’un canon.

