Mis à jour le 11/05/2020 à 18:51 PM

Sergio Aguero Oui Neymar ont trouvé un moyen sur Twitch de partager des moments amusants avec des amis aujourd’hui. Eh bien, ce jeudi, également en présence du célèbre streamer Ibai Llanos, ils ont partagé une diffusion en direct, qui a laissé un moment hilarant, déjà viral sur YouTube.

L’attaquant de Manchester City, comme toujours de bonne humeur, a fait une blague à l’Espagnol, ce qui a fait rire la star du PSG, comme on le voit dans Youtube. Tout s’est passé dans une pause qui s’est produite, alors qu’ils profitaient d’un jeu du jeu populaire Among Us.

“A cause de vous l’autre jour, l’avocat m’a appelé”, a déclaré Sergio Agüero à Ibai Llanos, qui est devenu sérieux et intrigué. “Ne vous foutez pas, qu’est-ce que vous dites?” Répondit l’Espagnol. Ce qui a suivi était une traîne épique de «Kun», qui a conduit à une réaction de Neymar. Le matériel audiovisuel a déjà des milliers de vues sur YouTube.

Tout n’est pas rire pour le ‘Kun’

La relation entre Sergio Aguero et les blessures continuent. «Je ne sais pas, cela dépend de la blessure: 10 à 15 jours est le minimum. Si c’est un peu plus long, ce sera trois semaines, un mois. Les muscles (blessures) ne s’écartent normalement pas de ces paramètres. Et le cas de Sergio sera le même, il n’y aura pas d’exception », a déclaré récemment Pep Guardiola, directeur de la ville, dans des déclarations recueillies par The Guardian.

Sergio Aguero Il a subi une grave blessure au genou en juin dernier et n’a pu réapparaître sur le terrain avec Manchester City que le 17 octobre lors du match contre Arsenal. Et le ‘Kun’ n’était que la première moitié de l’affrontement contre West Ham de la semaine précédente, pour la Premier League, en raison d’un inconfort musculaire.

