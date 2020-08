La signature de New Crystal Palace, Eberechi Eze, a salué la qualité de Wilfried Zaha après avoir joué aux côtés de l’attaquant ivoirien lors de la victoire 3-0 des Eagles sur Charlton Athletic lors d’un match amical de pré-saison.

L’anglo-nigérian de 22 ans a déménagé à quelques kilomètres de Queens Park Rangers dans le cadre d’un contrat de cinq ans d’une valeur de 20 millions de livres sterling vendredi.

Il a été propulsé dans le onze de départ samedi après-midi, jouant aux côtés de Zaha et de l’international ghanéen Jordan Ayew, le duo marquant les buts tandis qu’Eze était éliminé en seconde période pour Jeffrey Schlupp.

Eze a apprécié sa première sortie dans une chemise du palais, mais était très reconnaissant de Zaha.

“C’était bien”, a-t-il déclaré sur le site Internet du club après le match. “[I] apprécié. Créer des liens avec les attaquants était amusant, c’était bien pour moi de me remettre en forme et ce fut juste une bonne performance.

“[Wilfried Zaha is] un joueur incroyable. C’est bien de jouer avec des gars comme lui et des gars de sa qualité, car ils voient des choses que les autres ne voient pas et cela vous facilite la vie. “

Eze a affirmé que sa forme physique était en forme après avoir déjà commencé à le faire avec QPR et il est pleinement conscient des demandes du manager Roy Hodgson.

“[Fitness] est bon. Je me suis évidemment entraîné avec QPR, en faisant un peu. Mais des jeux comme celui-ci sont ce dont j’ai besoin pour me recharger », a-t-il poursuivi.

“Je le sais [roaming] C’est ce que le manager veut que je fasse, il veut que je me connecte et que je me sente libre d’aller où je veux aller et où je me sens à l’aise – ce qui est évidemment à l’intérieur. Mais cela me donne une licence pour être libre, ce qui est bien. “

Hodgson a salué la performance d’Eze comme étant excellente et comme un début prometteur, affirmant qu’il n’avait pratiquement rien fait de mal dans les 45 minutes qu’il a jouées.

“Il a été excellent en première mi-temps. C’était comme s’il était avec nous depuis plus d’une journée et une journée d’entraînement”, a déclaré Hodgson.

«Sa compréhension du poste était très bonne… C’était un début très prometteur pour l’équipe. Je ne pense pas qu’il ait fait beaucoup de mal du tout et, comme les autres attaquants, il a eu beaucoup d’occasions de but et de tirs au but. Nous sommes impatients de travailler avec lui. “