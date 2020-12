Zapico a commencé à jouer au badminton à l’âge de 8 ans au parc des enfants. A 12 ans, il entre au Centre de Technification de la Principauté, à El Cristo (Oviedo) et, à l’exception d’un an au Centre de Haute Performance de Madrid, il a toujours été lié au Badminton Oviedo. À 16 ans, il a pris une décision clé dans sa carrière. «J’ai commencé à avoir des problèmes de genoux et jouer le simple ne me convenait pas. Mes entraîneurs pensaient que j’aurais plus de progression en double et depuis je me suis spécialisé.

En double, il a apporté de nombreuses victoires à son équipe et à l’équipe asturienne, avec laquelle il vient de remporter la médaille d’or en mixte. Il sait d’après sa propre expérience qu’en Europe, tout est compliqué. L’objectif de l’Espagne est de passer la phase de groupes, opposée par l’Écosse, la Lettonie, le Portugal et l’Ukraine. «L’épouvantail, c’est l’Écosse», déclare Zapico, qui ne sait toujours pas s’il fera partie des plans de l’entraîneur pour le tournoi qui se tiendra à Caldas de Rainha (Portugal).

Ce sera son troisième championnat d’Europe et il espère que ce ne sera pas le dernier: «Je me fixe des objectifs à court terme, j’y vais d’année en année. Quand tout va bien, vous aimez vous entraîner. Je n’envisage pas de prendre ma retraite, je me vois avec de l’essence pour un peu plus ». Bien sûr, il se concentre aussi sur l’avenir car «au badminton, à part quelques privilégiés, l’argent ne suffit à rien. A partir d’un certain âge, il faut chercher un emploi. Je suis sur le point de terminer mon diplôme d’enseignement. Avec 27-28 ans, vous voulez avoir une indépendance financière ».

Outre ses études et son rôle de joueur, Alberto Zapico forme des équipes des catégories inférieures d’Oviedo et dans les écoles de sport de l’école Buenavista 2. En 2019, il y avait beaucoup d’instabilité. Il y avait moins de ressources pour s’entraîner et de nombreux joueurs ont dû partir. Mais cette année, l’équipe resserre les rangs. Les difficultés nous ont obligés à nous adapter ».

Il est fier de continuer en équipe nationale, malgré les changements au sein de la fédération espagnole, conscient que l’Européen est le prix auquel il peut aspirer: «Je n’ai pas d’options pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo car il y a peu de places et de modalité double n’a pas assez de soutien ».