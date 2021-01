Cependant, il a appris à voir la vie différemment et à profiter de sa grande passion, le badminton, et en ce moment, il profite d’un doux moment. Alors qu’il lutte pour consolider la croissance de son club, il tente de terminer sa carrière d’enseignant.

Alberto Zapico, lors d’un match. | Benjamin Perez

Zapico connaissait le badminton d’un membre de sa famille, mais cela n’avait jamais attiré son attention jusqu’à ce que ses camarades de classe se soient inscrits. À l’âge de huit ans, il a essayé et est devenu accro petit à petit, traversant toutes les étapes du Club Badminton Oviedo jusqu’à atteindre la première équipe. Il a donc été témoin de la grande évolution de l’entité, depuis ses débuts comme noyau presque familial jusqu’à une structure beaucoup plus professionnalisée.

«Nous étions un groupe plus petit que ça, l’entraîneur était polyvalent et s’occupait des voyages, des sponsors, etc. Cela a changé au fil du temps, maintenant il y a de plus en plus de membres et il faut plus de travailleurs pour l’organiser. Les pionniers au niveau national n’ont pratiquement pas concouru, et des années plus tard, nous avons un titre, nous sommes en compétition dans la zone supérieure et nous avons une équipe B », explique Zapico. Le club est l’un des plus licenciés d’Espagne.

La carrière est, en effet, la grande valeur d’Oviedo, et on craignait dans le club que l’interdiction du sport pour les plus petits ne soit une torpille à la flottaison.

Cependant, Alberto, qui en plus d’être membre de l’armée dans la première équipe est en charge de la formation des jeunes de 15 à 19 ans, estime que «nous sortons de la situation avec des choses plus positives que négatives. Il n’y a pas eu une année qui n’ait pas vu le club grandir dans une ligne ou une autre, et maintenant il est possible qu’il y ait une étape dans laquelle nous n’allons pas le faire. Mais les enfants vont très bien et ils comprennent la situation. Et nous jonglons pour que chacun puisse s’entraîner ».

Bien qu’il admette que chaque année il est plus difficile de continuer à jouer en raison de responsabilités en dehors du terrain de sport, Zapico continue d’aimer son sport et d’apprécier ce qu’il fait, quitte à retarder sa vie académique. Pour cette année, il se contente de continuer dans cette idylle et de conserver la confiance du sélectionneur espagnol. «J’ai su changer l’approche de tout de quelques années à ici, j’ai tout pris très au sérieux et maintenant je ne recherche plus les résultats de manière aussi obsessionnelle».

Alberto, qui a réalisé ses plus grands succès en couple avec Lorena Uslé en double mixte, réclame plus d’aide pour cette modalité: «Le soutien doit être davantage remarqué car l’Espagne est très compétitive en simple, mais en double nous avons abaissé le niveau. Vous avez quelqu’un d’unique comme Carolina Marín qui a donné plus de visibilité et de publicité, mais qui n’est pas revenu à la compétition nationale. Ce ne peut pas être que les gens demandent l’autorisation de leur travail et rentrent chez eux avec la seule dépense couverte par l’inscription au concours ».

Contre Pitiús avec le leadership en jeu

Le centre sportif Insular Blancadona accueille cet après-midi, à partir de 17h30, l’affrontement entre les deux clubs invaincus du Top 8 League, le Badminton Club Oviedo et le Cb Pitiús. L’enjeu est le leadership. Après avoir suspendu le match contre Arjonilla pour la deuxième fois le week-end dernier, dans ce cas en raison de la tempête, l’équipe asturienne fait face à l’affrontement d’aujourd’hui comme une belle opportunité. L’entraîneur César González assure que «ce sera un duel très difficile et nous y allons avec beaucoup d’enthousiasme, nous allons essayer de faire de notre mieux et de réaliser ce que personne n’a réalisé jusqu’à présent, de les battre. Nous avons la moralité au ciel ». De son côté, la joueuse Khrysty Dzhanhobecova voit en Pitiús “une rivale directe dans la compétition, donc ce match nous montrera la voie à suivre dans le futur”. L’Ukrainien souligne que l’équipe “veut concourir après les vacances de Noël et nous devons nous brancher”.