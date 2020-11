Mis à jour le 11/11/2020 à 14:55

Jamais auparavant un représentant national de l’haltérophilie n’avait remporté une médaille d’or mondiale, mais Zayuri Sullca a brisé cette malédiction. A 15 ans, il remporte la médaille d’or pour le pays et l’a fait précisément depuis le Sports Center 2, situé à VIDENA dans le cadre du concours international Online Sub 17, dont le siège est à Lima et se déroulera jusqu’au 18 novembre. Désormais, son nom sera inscrit dans les livres d’histoire.

Zayuri Sullca a été le premier de la délégation péruvienne à participer à la Coupe du monde d’haltérophilie Sub 17 Online Peru 2020. L’athlète national a remporté la médaille d’or en mode clean and jerk et une médaille d’argent au total.

«C’est une nouvelle expérience. C’est ma première Coupe du monde au Pérou. Je suis très heureux d’avoir remporté ces deux médailles pour le pays. Je dédie mon triomphe à vous et à mes entraîneurs, car ils corrigent toujours mes erreurs. J’adresse mes salutations à ma mère, qui est à Huancayo », a affirmé Zayuri Sullca.

TÂCHE ACCOMPLIE

Zayuri Sullca est originaire de Huancayo et a commencé dans ce sport il y a trois ans. Son objectif se concentrera sur le renforcement de son apparence physique, en pensant à participer à plus d’événements internationaux.

«Ce n’est pas seulement mon travail, mais aussi la Fédération, qui se bat pour faire avancer ces athlètes. L’importance du travail effectué dans les provinces est démontrée. Elle a été formée par le professeur Karin, qui est situé à Huancayo. Nous pouvons trouver plus de talents et notre devoir au sein de l’équipe nationale est de les responsabiliser », a ajouté l’entraîneur Alejandro Orozco.

«Le mot d’ordre est de continuer à écrire l’histoire. La catégorie des moins de 17 ans est l’une des plus représentatives et a eu plus de réalisations », a ajouté le stratège.

Il convient de noter que 18 haltérophiles nous représenteront à la Coupe du monde d’haltérophilie en ligne 2020, dont 11 le feront de VIDENA et sept d’entre eux depuis leurs emplacements.

