Thea Megan Trinidad-Budgen est une combattante Professionnel américain de Zumba, mannequin, actrice et instructeur, travaillant actuellement pour la WWE sous le nom Zelina Vega sur la marque SmackDown. Et maintenant c’est une nouvelle, pas pour un combat, mais pour avoir enfreint les règles de la WWE ces derniers jours en créant un compte de ‘Onlyfans’ dans lequel il vend du contenu suggestif, à la fois des photos et des vidéos.

Et c’est que la semaine dernière, la polémique a éclaté avec les restrictions de la WWE sur les comptes de ses employés sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas qu’ils publient du contenu sur des plateformes comme YouTube, Twitch ou Cameo, et dans tous les cas ils ne peuvent recevoir qu’un pourcentage des revenus générés par leurs plateformes. Dans ceux-ci, de nombreux combattants ont exprimé leur malaise face à la décision.

Zelina Vega ne semble pas non plus convaincue par les nouvelles mesures de la WWE, Eh bien, rien de plus et rien de moins qu’un profil de ‘Onlyfans’ a été ouvert, où les utilisateurs vendent souvent du contenu sexuel pour de petites sommes d’argent. Cependant, la combattante assure qu’elle ne sortira pas nue dans les poses, mais publiera des photos et des vidéos suggestives.

Sous le nom de «Megan Minx», le compte OnlyFans de Zelina Vega coûte 30 $ par mois et a la description suivante: «** NO NUDES. LISEZ LA BIO POUR LES PRIX DES ENSEMBLES DE PHOTOS PERSONNALISÉS. RIEN DE REMBOURSABLE ** ». Pour le moment, cette plateforme ne fait pas partie de celles restreintes par la WWE, mais nous devrons voir d’où tout cela vient. Elle veut continuer à mettre le feu aux filets avec ses poses.