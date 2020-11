Il ne sera pas du tout facile Zénith si je veux continuer à espérer jouer les huitièmes de finale. Les numéros de l’équipe russe dans la compétition continentale maximale n’aident pas (un point sur neuf possible), et une grande partie de leurs options passe par la victoire en Rome. Semak, entraîneur de Saint-Pétersbourg, a tous ses joueurs disponibles et on a même pu voir l’ex-Azulgrana Malcom, déjà remis d’une blessure au genou et pourrait avoir quelques minutes sur le banc.

24/11/2020 à 08:06 CET

La Lazio, en revanche, a plus de raisons d’être optimiste. Il est plongé dans une excellente course, puisqu’il a accumulé sept matches sans connaître la défaite entre la ligue et la Ligue des champions et est sur les talons de Dortmund, qui a remporté la «moyenne». Bien que je ne puisse pas compter sur Milinkovic-Savic-positif pour le coronavirus-, Lulic, Strakosha Oui Escalante, l’équipe dirigée par Inzaghi est favorite pour vaincre le Zénith et mettez encore plus d’émotion dans le groupe F. Mais soyez prudent. La Des champions C’est une boîte de surprises.