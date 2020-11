Eibar et Getafe à égalité sans buts (0-0) à Ipurúa et ont maintenu leur série erratique de résultats dans un affrontement marqué par la malchance de l’équipe des armuriers, qui se sont retrouvés avec les bâtons à deux reprises pour perdre leur première victoire du parcours à domicile.

L’ensemble de José Bordalás et celui de José Luis Mendilibar Ils se sont rencontrés dans l’un des moments les plus douteux de la saison pour eux deux. L’équipe de la première, a accumulé trois matchs consécutifs sans gagner, quelque chose d’étrange dans son Getafe. Le second, sans que son public n’en souffre et ça se voit: il n’a pas encore réussi à marquer trois points à Ipurúa d’un seul coup.

En raison de ce besoin, Eibar s’est rendu à la réunion plus branché, avec un plus grand contrôle territorial et avec une occasion mettant en vedette Pedro León, qui a rencontré David Soria lors du lancement d’un coup franc. Ce ne serait pas la seule intervention du gardien de Getafe, qui tout au long des 90 minutes a arrêté Eibar à plusieurs reprises pour s’imposer comme le meilleur de son équipe.

Après l’avertissement de Pedro León, cinq minutes plus tard, l’occasion s’est présentée Kike Garcia, qui n’a pas pu terminer une pièce individuelle de Muto.

La réponse de Getafe est venue peu de temps après, après un magnifique centre d’Allan Nyom qui n’a trouvé aucun commissaire-priseur. Eibar est revenu à la charge avec une faute de Pedro León que Paulo Oliveira a passé la tête en arrière sans danger.

C’était le dernier avertissement avant l’un des les grandes occasions de l’équipe armurière. Kike García l’a eu, qui dans un premier tir a rencontré David Soria et dans le rebond, à un but vide, il a envoyé le ballon contre la barre transversale.

La domination des locaux était intense, mais elle ne s’est pas matérialisée par un but dans les vingt premières minutes et immédiatement après dans une contre-attaque, Getafe a donné un autre avertissement dans une belle combinaison que Jaime Mata a terminé à bout portant et que Dmitrovic s’est arrêté très bien placé. Le gardien serbe a ensuite dû intervenir sur un coup franc empoisonné lancé par l’Uruguayen Mauro Arambarri.

C’étaient presque les meilleures minutes de Getafe, qui a survécu avant la pause malgré les tentatives de Kike García et les bonnes 45 premières minutes de Muto et Bryan Gil, un cauchemar tout au long de la première partie.

Les hommes de Bordalás avaient encore une autre option avant de se diriger vers les vestiaires. Le Colombien Juan Camilo “Cucho” Hernández l’avait, qui a rencontré l’extérieur du réseau dans une action que Kike García est revenue. Encore une fois, David Soria, a sauvé Getafe.

L’intensité de la première mi-temps a totalement baissé dans la seconde et, après quelques minutes indescriptibles, Ángel a réveillé Getafe avec une volée qui n’a pas surpris Dmitrovic. Jaime Mata a augmenté le revenu de chance de Getafe avec un tir lointain à la minute 77 et, de là, est venu la dernière poussée d’Eibar.

Sur la corne, Sergi Enrich a rencontré les messages pour la deuxième fois du but de David Soria. Un coup franc de Bryan Gil a donné la chance à l’attaquant d’Eibar, qui plus tard, au rebond, n’a pas pu avec le Togolais Djené Dakonam, sauveur de l’équipe Bordalás après avoir pris le ballon sous le but.

En fin de compte, Jaime Mata a réussi à donner les trois points à Getafe, mais Dmitrovic, en 94, a sauvé l’une des chances les plus claires d’une équipe qui a laissé Eibar avec un point et avec le sentiment d’avoir été sauvé par le des bâtons.

Fiche technique

0 – Eibar: Dmtrovic; Rober Correa, Oliveira, Bigas, Arbilla, Bryan Gil, Diop, Exposito (Álvarez, m. 95), Pedro León (Pozo, m. 61), Kike et Muto (Enrich, m. 76).

0- Getafe: Soria, Damián, Djené, Chema, Olivera, Nyom (Ángel, m.60), Arambarri, Timor, Cucurella, Mata et Cucho.

Arbitre: Pablo González Fuertes (Comité asturien). Il a averti Nyom (décédé 27), Bordalás (décédé 75), Jaime Mata (décédé 79), Olivera (85 m) et Chema (m 90) de Getafe et Pape Diop (m 44) et Kike García (m. 57) par Eibar.

Incidents: Match correspondant à la dixième journée de LaLiga Santander joué au stade d’Ipurua à huis clos pour la douzième fois consécutive. Avant de commencer, une minute de silence a été observée en solidarité avec les victimes du covid-19 et à la mémoire du légendaire fan d’Eibar Blas Sánchez, décédé de cette maladie.