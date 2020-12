L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a décrit le match d’Ipurua entre Eibar et le Real Madrid comme “grand jeu des deux équipes” et a reconnu qu’Eibar “a également passé un bon moment”.

“Au final on a bien contrôlé le match, on a des difficultés et la victoire est méritée”, a-t-il déclaré.

Zidane a déclaré que son attaquant Karim Benzema, qui a marqué le premier but du match: “Il va très bien, mais pas seulement au niveau des objectifs. Benzema “n’est pas seulement un but, c’est un jeu, c’est la clarté dans le jeu et c’est très important pour notre équipe, mais il faut aussi mettre en valeur le travail de chacun”.

En référence à l’éventuelle sanction à la main de Sergio Ramos annulée par le VAR, Zinedine Zidane a déclaré qu’il n’a pas vu la pièce. “Mais je crois – a-t-il souligné – qu’à la fin, l’arbitre siffle, l’arbitre doit savoir comment faire les choses et moi, comme toujours, je ne joue pas avec les arbitres et s’il a décidé de ne pas siffler, il n’y a pas eu de main pour lui.”

Il a dit que pas inquiet des éventuels moments de déconnexion dans les matchs. “Cela s’appelle le football. Il y a un rival, qui passe un bon moment, ce sont des équipes qui ne baissent jamais les bras et il y a des moments où nous devons souffrir, mais qui contrôlent notre jeu. Nous sommes heureux de notre victoire et nous continuons à gagner et bien et maintenant reposez-vous bien et pensez au prochain match. ”

Enfin, il a évoqué le manque de rotations et expliqué que pour le moment elles continueront ainsi, même si à l’avenir “il y aura certains changements”. “Nous avons une saison très longue, très difficile, nous tournons moins maintenant, mais avec les joueurs importants, j’aurai tout le monde. On n’a pas changé lors des derniers matches, mais c’est ponctuel », a souligné l’entraîneur madrilène