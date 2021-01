Zidane, dans le duel contre Alcoyano. .

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a fait preuve d’incertitude lorsqu’il a été interrogé sur sa continuité sur le banc après l’élimination en huitièmes de finale de la Copa del Rey contre une équipe de deuxième B comme Alcoyano, et a déclaré que “Voyons ce qui se passe ces jours-ci”, en attendant des nouvelles des échelons supérieurs du club.

“Quand tu perds il y a toujours des choses dont on parle mais j’assume la responsabilité et ce qui va arriver arrivera. Je suis tranquille. Lorsque nous sommes sur le terrain, les joueurs veulent gagner la partie, ils essaient, mais parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l’assumer et nous verrons ce qui se passe ces jours-ci », a-t-il déclaré après avoir été interrogé sur ses craintes pour son avenir.

Le coach français a pris l’entière responsabilité de l’élimination d’une Copa del Rey, qui est le seul titre qu’il n’a pas remporté au Real Madrid.

“Je suis l’entraîneur, la responsabilité est la mienne et je vais l’assumer comme toujours. Les joueurs ont essayé et si nous marquons le deuxième but, ce sera un autre match. Il y a aussi un gardien de but qui a effectué trois arrêts et le deuxième but n’a pas voulu entrer. J’ai la responsabilité, les joueurs ont essayé et nous sommes sortis », a-t-il déclaré.