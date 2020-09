Zlatan Ibrahimovic a marqué deux fois lors du match d’ouverture de l’AC Milan en Serie A contre Bologne lundi soir, mais il dit qu’il en aurait eu quatre s’il était un homme plus jeune.

Le Suédois mercuriel a marqué les deux buts lors d’une victoire 2-0 pour l’équipe de Stefano Pioli à San Siro, inscrivant une tête imposante sur le centre de Theo Hernandez en première période avant de doubler son total du point de penalty après la pause.

Il avait l’air certain de sceller son tour du chapeau au milieu de la seconde mi-temps après avoir pris le ballon autour du gardien Lukasz Skorupski, mais s’est enflammé avec le but béant, manquant l’occasion de devenir le joueur le plus âgé de l’histoire à marquer un triple en Serie A.

“Je vais bien, je travaille, c’est le deuxième match officiel”, a déclaré Ibrahimovic à Sky Sport Italia après le match. “Nous avons gagné, j’aurais pu marquer plus de buts. Si j’avais 20 ans, j’aurais marqué deux autres. Je suis comme Benjamin Button, je suis né vieux et je meurs jeune.”

Milan a commencé la saison de manière positive, avec le résultat de lundi après une victoire 2-0 à l’extérieur contre Shamrock Rovers en qualification pour la Ligue Europa. Ils espèrent conserver leur superbe forme de la fin de la saison dernière, lorsqu’ils sont passés à la sixième place du tableau avec neuf victoires et trois nuls à leurs 12 derniers matchs de championnat.

Ibrahimovic a joué un rôle crucial dans cette course, marquant 10 et aidant cinq en 18 matches de Serie A après son départ de LA Galaxy.

“Nous ne sommes pas encore à 100%, nous avons quand même commis des erreurs que nous ne ferions généralement pas”, a-t-il ajouté.

“Aujourd’hui, il était important de gagner le premier match et de bien commencer. Notre objectif est de faire mieux que l’an dernier.

«Les jeunes joueurs vont bien, ils travaillent, ils écoutent, ils ont de la discipline, ils savent qu’il faut souffrir, travailler et être concentré chaque jour.

“Cette année, nous devons penser un match à la fois et bien faire, jouer avec confiance et jouer chaque match comme une finale. Le but est de rester haut dans le tableau.

“J’aime avoir des responsabilités. La plus grosse pression vient de moi. Je ne veux pas que quiconque parle de mon âge, je veux que tout le monde soit jugé au même niveau. Je ne veux pas de faveur parce que j’ai 38 ans. “