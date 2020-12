Il ne pouvait pas avoir une meilleure première, et bien qu’il ait maintenant «renaissé» en Serie A, il a laissé sa marque aux États-Unis. Un peu du suédois Zlatan Ibrahimovic quand j’étais actif dans le LA Galaxy dans un match contre LAFC, il a été choisi par les fans comme le meilleur but en 25 ans d’histoire de la MLS Américain.

L’objectif, atteint lors du derby de Los Angeles le 31 mars 2018, a été préféré par les fans. Le joueur nordique a reçu le ballon et sans réfléchir, il a accroché un tir formidable de plus de quarante mètres qui est entré au-dessus du gardien de but rival et qui a également donné à son équipe la victoire 4-3.

C’était le jour des débuts d’Ibrahimovic au LA Galaxy, dans lequel il est resté jusqu’en décembre 2019, date à laquelle son retour à Milan, le club où il continue de jouer, a été annoncé.

Ibrahimovic a quitté la MLS après 20 mois, au cours desquels il a marqué 53 buts en 58 matchs, bien qu’il ne puisse pas devenir le meilleur tireur: en 2018, il était derrière Josef Martinez et dans cette campagne, après Bougie Carlos.

Son adieu

Le jour où il a annoncé qu’il ne continuerait pas dans le football américain pour enfin revenir au football italien, où il vit une sorte de seconde jeunesse, il a laissé un message provocateur.

“Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. Merci au Los Angeles Galaxy de m’avoir redonné vie. Pour les fans de Galaxy: vous vouliez Zlatan, et je vous ai donné Zlatan. De rien. L’histoire continue … Maintenant, retourne au baseball»Zlatan a écrit dans son message d’adieu qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux.

