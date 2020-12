Zlatan ne serait pas Zlatan s’il ne laissait pas quelque chose de nouveau dans chaque interview ou chaque apparition publique. Et pour les vacances, et en se remettant d’une blessure, Ibrahimovic Il a encore une fois sorti quelques “ perles ” très bien dans son style en dialogue avec SportWeek, où il parle de son côté familial, le Milan comme sa place dans le monde, et sa «magie» devant le but.

“Je suis égocentrique, si je ne m’étais pas mis devant tout je ne serais pas là. Il n’y a qu’un seul Ibra, non? Je. Mais dans ma vie, en dehors du camp, maintenant mes enfants sont devant moi. Maximilian et Vincent viennent en premier, bien sûr. Et mon compte bancaire, je ne plaisante pas! », signale le Suédois dès le départ.

Milan, votre maison

«J’ai joué dans de nombreux clubs et j’ai du respect pour tous. Grands souvenirs. Mais Milan est le club où je me sens chez moi. Je vais à Milanello tous les matins et je ne suis pas pressé de rentrer chez moi, car je suis à la maison. J’ai ressenti cela dès ma première venue à Milan, c’était en 2010. Avec Galliani et Berlusconi, avec l’équipe, avec tous ceux qui y travaillaient, il y avait un autre sentiment, une autre atmosphère. Ils vous ont fait vous sentir chez vous. “

«Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez mais vous devez donner des résultats. J’ai aimé ça parce que Je pourrais être moi-même et en même temps jouer pour l’un des plus grands clubs du monde. C’est pourquoi Milan est le meilleur pour moi. A Milan j’ai beaucoup d’amis, ça ne sera pas étrange pour moi d’y vivre même si j’ai arrêté de jouer: en dix ans ça a beaucoup grandi, c’est très international, j’aime ça.

Magie lors de la notation

«J’en ai fait beaucoup, trop. Le plus important est d’avoir fait une différence sur le terrain. Pour beaucoup, il semble impossible que moi, avec près de deux mètres de hauteur, soit capable de faire ce que je fais. Et je ne l’ai pas fait une seule fois, je l’ai fait plusieurs fois. Quand j’étais petit, j’avais en tête d’être le plus complet possible, Je ne voulais pas être bon juste pour le dribble, le tir ou la tête. Je voulais être le plus fort en tout, c’est ma magie. Quand je fais quelque chose, je dois y parvenir. Quand je suis sur le terrain, je suis 200% concentré et attend la même chose de tous les coéquipiers».

“Je suis le Père Noël”

«Pour moi, je ne demande jamais rien. C’est moi le Père Noël, c’est moi qui apporte des cadeaux à mes 27 enfants: deux sont en Suède et les 25 autres à Milanello. Cette année, nous avons de nombreuses félicitations pour ce que nous avons fait et pour ce que nous faisons. Nous avons perdu très peu de matchs. Je ne sais pas si c’est grâce à moi, mais j’ai fait quelque chose. Quand je suis arrivé en janvier dernier, Milan était douzième. Et ils avaient déjà écrit la fin, ils avaient déjà jugé avant de voir les résultats. Au lieu de cela, nous avons atteint le sommet, nous prouvons que nous faisons partie du sommet et maintenant nous devons continuer comme ça ».

