La nouvelle a fait surface samedi matin selon laquelle la Pennsylvanie avait été appelée pour Joe Biden. Cette mise à jour l’aurait poussé au-delà du seuil des 270 collèges électoraux et a conduit de nombreux médias à le projeter comme le vainqueur de l’élection présidentielle de 2020. Il y a encore des bulletins de vote et Biden n’est pas encore légalement le président élu, cependant, la nouvelle a suscité un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux.

Lorsque les personnalités du monde du sport ont vu le résultat prévu, elles ont réagi de diverses manières. Certains se sont déclarés opposés au résultat du scrutin en cours. D’autres ont célébré la nouvelle et ont proclamé que le week-end était fantastique. Une personne a simplement dit qu’elle n’avait pas le droit légal de voter, mais a quand même exprimé son optimisme quant à l’élection. Les réactions se sont poursuivies samedi alors que de plus en plus de personnes se sont exprimées.

L’ancien joueur de la LNH Brooks Laich n’a pas le droit de voter en raison de sa seule carte verte, mais il a accordé une attention particulière à l’élection. Laich a répondu à la victoire projetée avec un long post sur Instagram, affirmant qu’il voulait voir le pays se rassembler. Il se considérait comme un citoyen d’espoir plutôt que comme un républicain ou un démocrate. “Je dis que j’ai de l’espoir pour ce leadership, pour le faire spécifiquement. Unissez les États-Unis d’Amérique, rassemblez-nous, célébrez notre diversité et conduisez-nous vers un meilleur aujourd’hui, demain et demain”, a écrit Laich.

L’ancien quart-arrière des Chicago Bears, Jay Cutler, avait déjà fait tourner les têtes en manifestant son soutien au président Donald Trump. Certaines personnes étaient d’accord avec son opinion tandis que d’autres s’y opposaient fermement. Une fois que plusieurs médias ont projeté que Biden remporterait l’élection présidentielle de 2020, Cutler a répondu avec un graphique sur les médias sociaux. Il a également dit que cela «semble assez légitime». Une fois de plus, les utilisateurs d’Instagram ont répondu avec des réactions mitigées. Certains ont dit à Cutler de “pleurer” tandis que d’autres ont exprimé l’espoir que les récits conduiraient Trump à remporter les élections lors d’un retour.

https://t.co/RuKJJlITEx pic.twitter.com/QIiHBkuIMd – Jamal Adams (@Prez) 7 novembre 2020

Il y a un moment tristement célèbre du début de la carrière de Jamal Adams dans la NFL dans lequel il n’a pas pu entrer dans les installations des Jets de New York. Il s’approcha de la porte, suivit le protocole approprié, mais la porte ne se déverrouillait pas pour lui malgré plusieurs tentatives. Ce moment est devenu la toile de fond de plusieurs mèmes dans les années qui ont suivi, certains se moquant des Jets et de la sécurité. Adams et d’autres personnes se sont amusés samedi matin après que les médias aient projeté que Biden remporte les élections. Ils ont dit que Trump ne serait pas en mesure de déverrouiller les portes de la Maison Blanche.

Félicitations au président @JoeBiden et au vice-président @KamalaHarris a perfectionné la poursuite 😂 https://t.co/SFRKGgotxe – DK Metcalf (@ dkm14) 7 novembre 2020

Mon problème avec que vous preniez tous des photos / gifs de DK Metcalf poursuivant Budda Baker et l’utilisant pour faire des mèmes électoraux est que * ahem * les Cardinals ont quand même gagné ce match. Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. – Ronnie Turley (@Ronaldinho_TX) 6 novembre 2020

Il y a eu un moment emblématique lors d’un match de dimanche soir avec les Seahawks de Seattle et les Cardinals de l’Arizona. Safety Budda Baker intercepte une passe de Russell Wilson et se dirige vers la zone des buts. Il semblait être dans le clair, mais le receveur large DK Metcalf l’a pourchassé avec une vitesse à couper le souffle. Le point culminant a survécu et beaucoup l’ont utilisé comme représentation de l’élection présidentielle de 2020.

Ma famille Philly! FOE et plus encore MERCI MERCI MERCI !! Fêtons! Toujours responsable 😉 https://t.co/zcIRuDgr4E – LeBron James (@KingJames) 7 novembre 2020

CARACTÈRE COMPTE, ÊTRE SIMPLEMENT UNE BONNE PERSONNE COMPTE! Salut et merci @ VanJones68 !!! 👏🏾👏🏾✊🏾🙏🏾 https://t.co/G6wB9L3EvZ – LeBron James (@KingJames) 7 novembre 2020

Lorsque les médias ont projeté que Biden remporterait les élections, de nombreuses personnes se sont dirigées vers le fil Twitter de LeBron James pour voir sa réponse. Le joueur des Los Angeles Lakers a une histoire bien documentée avec Trump, ce qui a entraîné plusieurs commentaires critiques des deux hommes. Comme prévu, James a fait plusieurs commentaires sur l’élection.

Aujourd’hui j’ai terminé mon trio: les Lakers, les Dodgers, et maintenant #BidenHarris !! Cela fait 30 jours fantastiques! – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 7 novembre 2020

46e PRÉSIDENT !!!! 🎉🎊 pic.twitter.com/2kkroHwuhL – Trae Young (@TheTraeYoung) 7 novembre 2020

Il y avait plusieurs personnalités de la NBA exprimant leur enthousiasme quant au résultat projeté de l’élection. L’ancienne star des Lakers, Magic Johnson, a été particulièrement franche et a réfléchi à la tendance récente des «victoires». De même, le joueur des Atlanta Hawks, Trae Young, a publié plusieurs messages célébrant Biden et Kamala Harris. La liste comprenait une vidéo dans laquelle il dribblait autour d’un joueur des San Antonio Spurs avant de faire une passe. La tête de Biden a remplacé la sienne tandis que la tête de Trump a remplacé celle du joueur des Spurs.

Félicitations aux USA. Allons tous de l’avant comme un seul pays, pas deux parties. J’espère vraiment que le nouvel administrateur fera ce qu’il dit qu’il va faire. Et avec le temps, j’espère que tout le monde dans ce pays aura le sentiment d’être traité sur un pied d’égalité. Passez un bon weekend tout le monde. – Carey Hart (@hartluck) 7 novembre 2020

Vois-le de cette façon. Biden a passé plus de temps à la Maison Blanche que Trump. Il ira très bien sans l’invitation 🤷🏻‍♂️ https://t.co/e4swB4PyfG – Carey Hart (@hartluck) 7 novembre 2020

L’ancienne star du motocross Carey Hart a parlé très ouvertement de Trump au cours des quatre dernières années. Bien qu’il soit un républicain autoproclamé, Hart dit également qu ‘«il déteste» le président actuel. Hart a répondu au résultat prévu des élections samedi après-midi, envoyant à la fois un message sincère aux citoyens des États-Unis et une blague sur le départ de Trump de la Maison Blanche.

