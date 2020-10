Dans les semaines qui ont suivi la sortie d’iOS 14, de plus en plus d’applications ont ajouté de nouvelles fonctionnalités qui tirent parti de la dernière mise à jour d’Apple. Et maintenant, Spotify se joint à lui. Aujourd’hui, le principal service de musique par abonnement a annoncé le lancement de son widget pour iOS 14 et iPadOS 14.

Semblable aux propres widgets d’Apple pour Apple Music, Spotify sert de moyen de revenir rapidement à quelque chose que vous écoutiez récemment. Vous pouvez choisir entre des tailles petites et moyennes, mais Spotify ne propose pas encore de widget iOS 14 de grande taille.

«Les widgets Spotify iOS afficheront jusqu’à cinq des artistes, listes de lecture, albums ou podcasts récemment joués», a déclaré un porte-parole de Spotify par e-mail. “Les utilisateurs peuvent appuyer sur les couvertures pour plonger directement dans leur contenu.” Le petit widget affiche tout ce que vous jouiez en dernier lors de l’utilisation de l’application.

Pour ajouter un widget Spotify à votre écran d’accueil

Assurez-vous d’avoir mis à jour la dernière version de Spotify. J’ai remarqué que les widgets d’une application n’apparaissent parfois qu’après l’avoir ouvert après la mise à jour, alors essayez-le si vous ne les voyez pas au début.

Appuyez de manière prolongée sur un widget ou une zone vide sur l’écran d’accueil de l’appareil jusqu’à ce que les applications tremblent Appuyez sur le bouton Ajouter (+) dans le coin supérieur gauche

Sélectionnez le widget Spotify dans la liste

Sélectionnez la taille du widget que vous souhaitez ajouter parmi les 2 options disponibles (1×1 petit carré ou 2×1 rectangle), puis appuyez sur “Ajouter un widget”

Placez le widget, et appuyez sur «Terminé» pour confirmer

J’ai remarqué que d’autres widgets utiles sont apparus récemment, notamment depuis Dropbox, Otter et d’autres applications. Si vous avez des favoris que vous avez découverts, veuillez les partager dans les commentaires.