Spotify compte désormais 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 144 millions d’abonnés payants, soit une augmentation de 29 et 27% respectivement d’une année sur l’autre, a annoncé la société dans sa dernière publication de résultats. La croissance des utilisateurs a été tirée par des campagnes de marketing en Inde, ainsi que par le lancement du service en Russie et dans 12 marchés environnants. La société a qualifié la Russie de «lancement de nouveau marché le plus réussi à ce jour».

La croissance des utilisateurs et des abonnés du service le place confortablement devant les services concurrents d’Amazon et d’Apple. En janvier de cette année, Amazon Music a déclaré avoir 55 millions de clients, dont «presque tous» étaient des abonnés payants, selon le Financial Times. Pendant ce temps, Apple a rapporté l’année dernière qu’il comptait 60 millions d’abonnés payants et n’offrait pas de niveau gratuit en dehors des promotions et des essais gratuits.

Le nombre d’utilisateurs est en hausse, mais Spotify a toujours fait une perte

Cependant, malgré la croissance trimestrielle des utilisateurs de Spotify et la croissance des revenus de 14% à 1,98 milliard d’euros (environ 2,32 milliards de dollars), il a tout de même enregistré une perte de 101 millions d’euros (environ 118 millions de dollars) au cours du trimestre, contre un bénéfice de 241 millions d’euros. (282 millions de dollars) un an plus tôt, selon le Wall Street Journal. C’est en partie parce que l’entreprise essaie de développer sa base d’utilisateurs en attirant de nouveaux utilisateurs avec des plans à prix réduit. Les revenus par utilisateur ont chuté de 10% à 4,19 € (environ 4,92 USD) par rapport à l’année dernière.

Spotify a maintenant 1,9 million de podcasts disponibles sur son service, contre plus de 1,5 million au trimestre dernier. Spotify indique que 22% des utilisateurs mensuels ont utilisé du contenu de podcast au troisième trimestre, contre 21% au dernier trimestre.

L’expérience Joe Rogan est désormais le podcast le plus populaire de Spotify sur ses marchés anglophones, a déclaré la société dans son communiqué de résultats. L’émission Rogan a récemment été critiquée pour avoir interviewé l’animateur d’Infowars et théoricien du complot Alex Jones. Dans un e-mail interne vu par Buzzfeed News, un cadre supérieur de Spotify a défendu la décision et a déclaré qu’il était important d’héberger des «voix diverses» sur sa plateforme. Spotify dit que l’expérience Joe Rogan deviendra une exclusivité Spotify d’ici la fin de cette année.