Spotify associe les podcasts et la musique à proximité. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle testait un nouveau format de podcast qui permettra aux auditeurs de podcast d’entendre des pistes de musique entières pendant une émission, par opposition à un bref échantillon. Les hôtes pourront également créer des émissions dans ce format via Anchor, l’application de création de podcast appartenant à Spotify. Le nouveau format fait de Spotify la seule plate-forme de podcast sur laquelle les hôtes peuvent inclure des chansons entières dans leurs émissions sans avoir à se soucier des droits d’auteur.

Les créateurs de premier plan aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande auront accès à ce format interactif, que vous pouvez imaginer qu’ils pourraient utiliser pour promouvoir des chansons comme un DJ radio ou pour offrir un contexte historique ou un aperçu plus comme une musique Podcast. Cependant, les épisodes créés par les utilisateurs d’Anchor ne seront accessibles que via Spotify et ne seront pas distribués ailleurs.

En fait, toutes les émissions qui profitent de ce format interactif seront exclusives à Spotify car la technologie repose sur les accords de la société avec les maisons de disques. (Les musiciens seront payés par flux de chansons comme ils le sont déjà.) Spotify dit que la façon dont ces podcasts sont créés permet à l’entreprise de traiter les chansons et le commentaire du podcast presque comme des listes de lecture, ce qui donne aux podcasteurs le pouvoir d’inclure des chansons complètes dans leurs émissions.

Pourtant, seuls les abonnés Spotify premium entendront des chansons complètes. Les utilisateurs gratuits n’entendront qu’un aperçu de 30 secondes de chaque piste car les utilisateurs gratuits ne peuvent pas lire directement les chansons; ils ne peuvent que jouer de manière aléatoire.

Parallèlement à cette annonce, Spotify lance sept nouvelles séries originales et exclusives qui tireront parti du format et feront de la musique un objectif central. Les auditeurs de ces émissions, et celles créées par Anchor, pourront interagir avec la liste des pistes de chaque épisode de podcast pour enregistrer des chansons pour plus tard et passer à différents segments.

La stratégie plus large avec ce lancement semble faire de Spotify l’endroit le plus attrayant pour les créateurs pour lancer et maintenir leurs émissions. Apple a commencé à archiver certaines émissions de radio Apple Music de DJ néo-zélandais Zane Lowe sous forme de podcasts, mais la fonctionnalité est limitée uniquement aux hôtes Apple. Spotify donne à d’autres créateurs le pouvoir de devenir des DJ radio, ce qui pourrait lui donner une longueur d’avance sur ses concurrents.

Par exemple, une émission musicale qui ne peut généralement pas inclure de chansons complètes pourrait être encline à essayer de faire son émission dans Anchor, si ce n’est que sa version Spotify comprend les pistes complètes. Les hôtes pourraient alors commencer à promouvoir Spotify comme un lieu d’écoute, ce qui pourrait amener plus de personnes à accéder à la plate-forme et à s’abonner. La société a déjà essayé d’autres fonctionnalités de podcast interactives telles que des publicités et des sondages qui pourraient ajouter à sa valeur en tant que plate-forme de streaming et en faire un acteur plus dominant dans l’espace.