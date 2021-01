Stalker?, Ils pointent Vicente Fernández avec une “longue main” | Réforme

Le chanteur mexicain bien-aimé Vicente Fernández est devenu une tendance dans les réseaux sociaux et malheureusement, pas pour quelque chose de positif, depuis le Charro de Huentitán a reçu beaucoup de critiques pour avoir été “trop ​​longtemps” avec un fan.

La critique du chanteur et acteur bien-aimé a commencé après la parution d’un enregistrement sur Tik Tok dans lequel l’interprète de Malgré tout peut être vu posant sur un banc avec trois femmes, fans de l’artiste, ceci pour une photo.

La vidéo a révélé que Vicente Fernández a mis son bras sous celui du plus jeune fan pour la serrer dans ses bras, mais sa main s’est retrouvée dans un endroit très compromettant, mais au lieu de retirer sa main, la célébrité continue de la déplacer au même endroit.

L’enregistrement met en valeur le visage de Vicente Fernandez, qui a l’air heureux; Cependant, on ne sait pas s’il sait ou non où se trouve sa main et ce que ces images déclencheraient.

Jusqu’à présent, les internautes n’ont cessé de désigner l’un des grands du cinéma d’or mexicain comme un harceleur et de faire des commentaires négatifs sur son comportement. Cependant, le contexte de la situation est inconnu.

On ne sait pas non plus si ces images sont récentes ou quand elles ont été capturées. Cependant, les fans de Charro de Huentitán ne mettent pas de côté leur amour pour l’artiste.

Actuellement, Vicente Fernández est loin de la scène, mais le chanteur de 80 ans ne cesse de ravir ses plus fervents adeptes avec de la nouvelle musique.

Même après sa retraite de la scène, le père de Alejandro Fernandez Il est resté populaire auprès du public en partageant sa nouvelle musique sur différentes plateformes, ce qui montre plus que clairement que malgré les années, il continue d’avoir une voix puissante.

Vicente Fernández s’est imposé comme l’un des plus grands du Mexique grâce à sa voix puissante et à ses performances dans le cinéma doré mexicain. Dans ces années, le talent inné des artistes était indispensable, car on en savait peu sur le théâtre, le chant et d’autres classes; Cependant, avec sa personnalité et sa voix puissante, El Charro de Huentitán a fait partie d’innombrables productions cinématographiques et musicales.

Décidément, son truc était toujours le chant, c’est pourquoi dès qu’il le pouvait, il se consacrait entièrement aux scènes et aux palenques. Fernández est l’un des rares artistes qui pouvait se permettre de travailler et de briller de sa voix puissante malgré son âge avancé.

Les partisans de Vicente Fernández ont été assez tristes lorsque l’artiste a avoué qu’il se retirerait de la scène, mais il est temps pour cette star mexicaine de profiter de la paix avec sa famille.

Le chanteur vit dans son célèbre ranch Les trois poulains, où il vit constamment avec la nature et apprécie sa famille.

Récemment, les Fernández ont été vus en émoi sur les réseaux sociaux après la rumeur selon laquelle Vicente Fernández avait reçu le vaccin Covid-19. Cependant, la famille a fermement nié que c’était une réalité, notant que l’artiste de 80 ans n’avait pas été vacciné.

La célèbre cubaine Mhoni Vidente a souligné dans ses prédictions que le célèbre charro pourrait bientôt être en mauvaise santé, elle a donc recommandé des soins extrêmes afin de ne pas compromettre sa santé.