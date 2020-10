Étoile ‘Tiger King’ Doc Antle fait face à une série d’accusations de crime et de délit maintenant pour son traitement et le transport de lionceaux.

Antle, le propriétaire et fondateur de Myrtle Beach Safari, a été inculpé vendredi en Virginie pour trafic d’espèces sauvages après une enquête de plusieurs mois a trouvé des preuves qu’il trafiquait des lionceaux entre la Caroline du Sud et la Virginie … selon le procureur général de Virginie.

Vous vous souviendrez … Le documentaire “Tiger King” de Netflix a mentionné que le parc de safari d’Antle avait été perquisitionné en décembre dernier, et il semble maintenant que le raid faisait partie de cette enquête.

Antle est également accusé de 1 chef d’accusation de complot en vue de vendre ou de transporter des animaux sauvages en voie de disparition, de 4 chefs de délit de complot en vue de violer la loi sur les espèces en voie de disparition et de 9 chefs de délit de cruauté envers les animaux.

De plus, 2 des filles d’Antle, Antle fauve et Tilakam Watterson, ont été accusés de délits de cruauté envers les animaux et de violation de la loi sur les espèces en voie de disparition.

La même enquête a conduit à des accusations de crime contre Keith A. Wilson, propriétaire du Wilson’s Wild Animal Park. Les autorités disent avoir saisi 119 animaux, y compris des lions, des tigres, des ours, des chameaux, des chèvres, des buffles d’eau et plus encore du zoo en bordure de route de Wilson et affirment qu’il a obtenu certains des animaux d’Antle.