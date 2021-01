Samedi a marqué une journée très spéciale pour Law & Order: les fans de l’Unité spéciale des victimes et Ice-T ont veillé à ce que personne n’oublie. C’était l’anniversaire de Mariska Hargitay! L’actrice, qui joue le rôle du capitaine Olivia Benson, a eu 57 ans. Benson de Hargitay est le personnage d’action en direct le plus ancien à jouer dans une série aux heures de grande écoute, maintenant que SVU en est à sa 22e saison record.

“Aujourd’hui c’est [Hargitay’s] Anniversaire! Nous avons travaillé côte à côte pendant plus de 20 ans. Je l’aime à mourir. Tout le monde lui montre de l’amour “, a écrit Ice-T sur Twitter, à côté d’une vieille photo des deux amis. Ice-T joue le détective Odafin Tutuola, qui a rejoint l’équipe SVU dans la saison 2, ce qui signifie que les deux acteurs travaillent ensemble depuis plus de deux décennies maintenant.

Cette saison de SVU a connu plusieurs retours, mais le plus gros est toujours en cours. Christopher Meloni, qui a joué avec Hargitay lors des 12 premières saisons de SVU, devrait revenir pour la première fois depuis son départ pour jouer au Det. Elliot Stabler. L’apparition de Meloni sur SVU mènera à son propre spin-off, Law & Order: Organized Crime, dans lequel Stabler dirige sa propre unité NYPD. La production de l’épisode SVU de Melino est déjà en cours, car Meloni et Hargitay ont continué à taquiner les fans avec des selfies des deux ensemble sur Instagram.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de @Mariska! Nous avons travaillé côte à côte pendant plus de 20 ans. Je l’aime à mourir. Tout le monde lui montre un peu d’amour .. 🎈🎂 pic.twitter.com/jIokRX3BZI – ICE T (@FINALLEVEL) 23 janvier 2021

Hargitay est la fille du défunt bodybuilder Mickey Hargitay et de la défunte actrice Jayne Mansfield. Elle a commencé à travailler dans le cinéma et la télévision au milieu des années 1980, mais Benson est restée son personnage le plus populaire. Elle est productrice exécutive sur SVU et a réalisé plusieurs épisodes. Même lorsqu’elle est hors écran, Hargitay continue son combat pour aider les survivants d’agressions sexuelles. En 2004, elle a créé la Joyful Heart Foundation et elle a coproduit le documentaire I Am Evidence, qui portait sur ce qu’il advient des kits de viol non testés.

Elle est la meilleure, j’ai eu le plaisir de faire un épisode de la saison 20 et vous et Mariska étiez les meilleurs, quel groupe de personnes formidables dans votre émission 👏🏻👏🏻👏🏻 – Sebastian Roché (@sebroche) 23 janvier 2021

“SVU résonne parce que c’est un chemin vers la guérison et un chemin vers la survie”, a déclaré Hargitay à Parade en 2019. “Chaque semaine, Olivia Benson et l’équipe dépeignent un environnement de compassion, de sympathie et de justice, donnant de l’espoir à ceux qui vivent la honte et l’isolement. causée par la violence sexuelle. Les conversations qu’inspire l’émission ont permis une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension des problèmes. Et chaque révélation est une chance de montrer qu’une victime doit être crue. ” Les fans peuvent voir les prochains efforts de Benson pour aider les victimes le jeudi à 21 h HE sur NBC dans les nouveaux épisodes de SVU.

Bon anniversaire! Merci pour tout votre travail révolutionnaire sur la législation pour aider les victimes de viol et les soignants d’agression sexuelle. – Patricia Arquette (@PattyArquette) 23 janvier 2021

Personne – comme PERSONNE – n’a utilisé plus efficacement son travail dans le domaine des arts pour éduquer, défendre et changer le monde pour le mieux que @Mariska.

Joyeux anniversaire et merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire. pic.twitter.com/Z6FdrcsRI8 – Julie Cohen (@FilmmakerJulie) 24 janvier 2021

