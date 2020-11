Ice-T a exprimé ses sentiments envers Donald Trump avant le jour du scrutin. Tout en évitant généralement les combats directs avec le président sur Twitter, il prend des partisans et commente ce que Trump a publié. Il n’est pas fan.

C’est pourquoi il ne devrait pas être surprenant que la star et musicien de Law & Order: Special Victims Unit ait partagé quelques tweets de célébration après que Joe Biden a été nommé président élu samedi. En publiant une vidéo de personnes descendant dans la rue pour exprimer leur joie face aux résultats des élections, Ice-T a ressenti le moment même s’il n’y était pas lui-même.

Moment TV en direct exceptionnel pic.twitter.com/7oHKDxXPnP – Timothy Burke (@bubbaprog) 7 novembre 2020

“Vous savez que les MF sont heureux quand ils disparaissent [YG]», a écrit le rappeur au-dessus de la vidéo montrant des caméras CNN à Atlanta capturant une foule célébrant en chantant la chanson de YG« FDT », abréviation de« f – Donald Trump ».« La bizarrerie du clip est la décision de CNN de lire la vidéo sans aucune censure.

La chanson de YG a été un cri de ralliement pour certains pendant les élections et un outil pour troller lors de certains événements Trump. Comme Kazeem Famuyide l’a dit sur Twitter, “Notre premier vrai test en tant que pays est de s’assurer que YG a la chanson n ° 1 dans le pays la semaine prochaine.” Il semble que ceux qui célèbrent font leur part pour que cela se produise.

Pour Ice-T, c’est l’aboutissement de ce qu’il dit depuis des mois à propos du deuxième mandat de Trump. “J’ai été aux premières lignes de la lutte contre le racisme et la BS que cette MF pousse toute ma vie … Et je suis un vétéran de l’armée … N’IMPORTE QUI sauf Trump”, a-t-il écrit le jour du scrutin en critiquant la “panne” de Trump au cours des élections. résultats. “[Laughing out loud]….. Ce [motherf—er] a une panne… Comme d’habitude. Les perdants commencent toujours à se plaindre avant même la fin du match. “

Ding Dong la sorcière est morte! – ICE T (@FINALLEVEL) 7 novembre 2020

Ice-T a toujours été exploité dans le domaine politique, devenant parfois lui-même le centre de l’attention. Grâce à sa chanson “Cop Killer” avec son groupe Body Count, le musicien est devenu à la fois un critique vocal du racisme systémique et une cible pour ceux de droite. Sa chanson a précédé les émeutes de Los Angeles en 1992, mettant en évidence le message qu’il prétend avoir voulu avec la chanson. Avec cette élection, Body Count revient avec un autre album inspiré de la division actuelle en Amérique.

“Cet album a été réalisé pendant les élections. Au cours des deux dernières années, je viens de remarquer que s’il y a jamais eu un clivage aux États-Unis, c’est devenu très évident ces dernières années, comme pendant toute cette élection. Nous aimons dire que le pays est divisé, mais pendant les élections, vous l’avez vraiment vu », a expliqué Ice-T, citant le morceau principal de l’album« Civil War ». “Maintenant, Twitter est comme un champ de bataille. Les gens disent une chose, et ils attaquent. Et c’est fou. Je fais comme si cette merde arrivait vraiment? Et si les gens se disputaient? C’est un peu comme une mise en garde. OK, cela peut arriver. Si je peux faire en sorte que cela semble vraiment réel, comme si c’était vraiment arrivé, cela pourrait réveiller les gens et dire: “Hé, c’est ce dont nous sommes sur le point.”