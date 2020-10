HISTOIRES CONNEXES

La mission de l’équipe Star Trek: Discovery ne se termine pas de sitôt: CBS All Access a renouvelé la série Trek pour une quatrième saison, a appris TVLine.

La production de la saison 4 débutera le lundi 2 novembre, selon le streamer. La troisième saison de Discovery vient de faire ses débuts cette semaine, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque jeudi pendant les 12 prochaines semaines.

Discovery met en vedette Sonequa Martin-Green dans le rôle du commandant Michael Burnham, un humain élevé par des Vulcains qui sert à bord de l’USS Discovery. Le casting de soutien comprend Michelle Yeoh comme Philippa Georgiou, Doug Jones comme Saru, Anthony Rapp comme Stamets, Mary Wiseman comme Tilly et Wilson Cruz comme Dr Hugh Culber.

Les deux premières saisons de Discovery s’appuyaient fortement sur les traditions de Trek, se déroulant dix ans avant la série originale de Star Trek et mettant en vedette des personnages familiers comme Spock, le capitaine Christopher Pike et le père de Spock, Sarek. Mais la saison 3 s’aventure plus de 900 ans dans le futur, allant bien au-delà de l’endroit où se déroule toute série Trek précédente; David Ajala (Supergirl) rejoint le casting en tant que contrebandier énigmatique Cleveland «Book» Booker.

Lancé en 2017, Star Trek: Discovery a également inspiré un certain nombre de retombées sur CBS All Access, notamment la collection de courts métrages Star Trek: Short Treks et le prochain Star Trek: Strange New Worlds, mettant en vedette les anciens de Discovery Anson Mount (Pike), Ethan Peck (Spock) et Rebecca Romijn (numéro un). CBS a également commencé à diffuser les épisodes de la saison 1 de Discovery cet automne pour renforcer sa programmation aux heures de grande écoute à la lumière des retards de production causés par la pandémie mondiale de coronavirus.

Martin-Green et Jones, ainsi que les producteurs exécutifs Alex Kurtzman et Michelle Paradise, ont annoncé le début de la production de la saison 4 dans une nouvelle vidéo; regardez-le ici:

La carte de pointage en continu de TVLine a été mise à jour pour refléter les nouvelles. Heureux de voir la mission de Burnham et de l’équipage Discovery se poursuivre, Trekkies? Beam vers les commentaires pour partager vos pensées.