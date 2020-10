HISTOIRES CONNEXES

Star Trek: Discovery entame hardiment sa troisième saison cette semaine… mais grâce à un saut dans le temps qui change la donne, cela ressemble plus à un voyage inaugural.

«À bien des égards, c’était comme faire une émission de la saison 1, parce que nous étions en quelque sorte en train de recommencer», a déclaré Michelle Paradise, productrice exécutive et co-showrunner de Discovery à TVLine. C’est parce que la saison 3 de Discovery – qui sortira ce jeudi 15 octobre sur CBS All Access – bondit de 930 ans dans le futur, bien au-delà de la précédente série Trek. (Si vous vous souvenez, la saison 2 s’est terminée avec Burnham et l’équipage de Discovery volant dans un trou de ver qui voyage dans le temps.) À quoi ressemble l’univers en 3188? Comprendre cela faisait partie du plaisir.

«Nous sommes fermement dans un nouvel avenir où nous avons dépassé tous les canons établis», dit Paradise. «Je continue d’appeler cela« neige fraîche ». Nous avons devant nous un paysage que nous pouvons peupler à notre guise. » Mais cela ne veut pas dire que la nouvelle saison ne ressemblera pas au Trek que nous connaissons et aimons, Paradise nous rassure. «Être au-delà du canon ne signifie pas que nous ignorons quoi que ce soit… mais ce que nous permet d’aller dans le futur, c’est de jeter un regard nouveau sur le canon passé. Donc, des espèces qui peuvent avoir été amicales les unes envers les autres, ou pas amicales les unes envers les autres: pouvons-nous les mélanger de nouvelles manières? »

Le saut dans le temps massif met également un nouveau projecteur sur Burnham et l’équipe de découverte en tant que personnages, car ils n’ont pas les liens avec le canon Trek qu’ils avaient au cours des deux premières saisons. Bloqués ensemble dans cet étrange nouveau monde, l’équipage du Discovery doit plus que jamais compter les uns sur les autres. «Puisqu’ils vont si loin dans le futur, tous ces personnages laissent tout le monde derrière», note Paradise. «Nous pouvons vraiment les défier de nouvelles manières, et nous pouvons approfondir tous ces personnages que nous avons appris à aimer au cours des deux dernières saisons.»

Ils ne sont pas seuls, cependant: la saison 3 présente également une foule de nouveaux personnages qui vivent déjà dans ce nouvel avenir, y compris un charmant voyou nommé Book, joué par l’ancien élève de Supergirl David Ajala. Dans la première, Burnham s’écrase sur une planète indomptée avec Book, et ils se sont immédiatement entendus – «hit» étant le mot clé. «Il y a une étincelle», concède Paradise en riant. «Ils se rencontrent quand ils se battent, donc c’est définitivement une étincelle.» Lorsque Book est présenté pour la première fois, «nous ne savons pas vraiment quoi penser de lui», ajoute-t-elle, mais «il y a une couche beaucoup plus profonde en lui, et ses motivations sont peut-être différentes de ce que nous attendons d’eux. “

Burnham est obligée de suivre l’exemple de Book dans la première, car elle est «une étrangère dans un pays étrange», comme le dit Paradise. «Avoir quelqu’un qui est là et peut l’aider à la guider, du moins au début, au niveau de l’histoire, c’était vraiment important. Et ils continueront à être sur les orbites les uns des autres au fil de la saison. » Cela inclut-il un potentiel de romance? Le paradis ne l’exclut pas: «En ce qui concerne une étincelle, qui sait où ce genre de chose va?»

La grande question de la saison 3, cependant, est ce qui est arrivé à Starfleet et à la Fédération; Burnham apprend dans Book que la Fédération s’est effondrée après un mystérieux incident connu sous le nom de «The Burn». Comme le scénario de Red Angel de la saison 2, “The Burn” et son impact sur la Fédération seront le mystère central de cette saison à démêler, Paradise allume, et “conduira Burnham et l’équipage du Discovery tout au long de la saison.” Plus les choses changent sur Discovery, semble-t-il, plus elles restent les mêmes.

Vous avez des prédictions pour la saison 3 de Star Trek: Discovery? Diffusez les commentaires et partagez-les avec le reste de l’équipage.