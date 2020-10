Pour la première fois en près de 20 ans, il existe plusieurs nouvelles émissions Star Trek que vous pouvez regarder à la fois. Il y a la série de suites de Next Generation Picard pour ceux qui se sentent nostalgiques; pour les fans qui cherchent à défaire quelques boutons sur leurs uniformes Starfleet et peut-être même à boire une bière, il y a la comédie animée décalée de Lower Decks. Mais la série qui m’intéresse le plus est Star Trek: Discovery, car elle va hardiment là où aucune autre série Star Trek n’est jamais allée auparavant.

Je connais. Ordre élevé. Mais Discovery frappe vraiment bien. Sa troisième saison commence par une rupture nette avec le 23e siècle – et oui, vous pouvez commencer par là. La finale de la saison 2 s’est terminée avec l’équipage de l’éponyme USS Discovery bondissant de 950 ans dans le futur, du 23ème siècle au 32ème, c’est-à-dire une époque où aucun spectacle Star Trek n’a jamais été mis en place.

Associez cela à une raison loufoque mais plausible pour que la distribution et leur navire soient effacés de l’histoire enregistrée, et vous avez un spectacle qui est maintenant l’avant-garde de la franchise. Discovery s’est donné beaucoup de mal pour rompre les liens avec son passé compliqué pour raconter une toute nouvelle histoire. C’est la Simone Biles de la gymnastique narrative, et oui, elle colle surtout ses atterrissages.

Mais d’abord, il y a des backflips. Le commandant Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), le protagoniste de la série, commence la saison comme la précédente s’est terminée: dans une combinaison de voyage dans le temps, plongeant dans un trou de ver, avec le Discovery et son équipage à sa suite.

Dans la première de la saison, qui est actuellement diffusée sur CBS All Access, Burnham arrive dans un futur qu’aucun personnage de Trek n’a jamais vu. Grâce aux bizarreries du continuum espace-temps, elle ne sait pas où (ni quand) le reste de la découverte arrivera. Au cours des quatre premiers épisodes mis à la disposition des critiques, Burnham et le reste de l’équipage s’unissent et vivent une série d’aventures pour la plupart autonomes, parcourant une galaxie transformée. Les institutions qu’ils tenaient pour acquises se sont effondrées et des catastrophes qu’ils n’avaient jamais anticipées ont redessiné l’équilibre des pouvoirs entre les peuples et les mondes. Cela signifie que Discovery pose toujours des questions difficiles: comment gardez-vous vos valeurs lorsque vous êtes le seul à les détenir? Et puis: savez-vous quand ils ne suffisent plus?

C’est le genre de choses loufoques Star Trek, et c’est passionnant de voir Discovery se lancer tout en faisant de très bonnes actions de science-fiction. (Les épisodes ultérieurs se mêlent à l’hommage occidental et aux dilemmes métaphysiques trippants.) C’est un bon recalibrage, bien que certains conflits soient résolus un peu trop proprement. Outre le récit, Discovery progresse également vers une meilleure représentation dans le monde réel – les nouveaux visages incluent Blu del Barrio et Ian Alexander, les premiers acteurs trans et non binaires de Star Trek – mais le succès de ces sauts en avant dépend en grande partie de la question de savoir si ou pas les épisodes ultérieurs emmènent les nouveaux personnages dans de nouvelles directions, au-delà des épisodes dans lesquels ils sont introduits.

Même ainsi, Discovery se sent bien. L’émission raconte des histoires sur des futurs insondables et sur la façon de les rencontrer, ce qui semble particulièrement vital à une époque où passer la journée avec dignité intacte semble impossible. Nous traversons tous une année particulièrement éprouvante, et sortir d’ici n’a jamais été aussi attrayant. Avec Discovery, vous pouvez fusionner dans une autre galaxie et dans le temps, et regarder un groupe diversifié d’amis et de collègues compétents essayer de saisir l’inconnu.