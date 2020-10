Ces dernières années ont été difficiles pour les jeux Star Wars multijoueurs. En 2015, EA a relancé la franchise Battlefront uniquement pour offrir une expérience d’arcade magnifique mais peu profonde qui ne nécessitait pas beaucoup de compétences. Cela a ensuite été suivi d’une suite améliorée et élargie, qui n’a atteint son plein potentiel que des années après avoir été presque immobilisée par une controverse sur la microtransaction qui secoue l’industrie.

Malgré cela, Battlefront II s’est avéré être l’un de mes jeux Star Wars préférés. Il a reçu un lot de mises à jour qui, je pense, ont compensé son début difficile et m’ont fait revenir. Ces mises à jour étaient principalement axées sur les modes de combat au sol, laissant Starfighter Assault, son mode de combat spatial, sans mise à jour depuis son lancement. Bien que ce soit un mode amusant, il reposait largement sur son spectacle et sa vitesse plutôt que sur un gameplay engageant. C’était rapide, amusant et stupide.

Star Wars: Squadrons, la nouvelle simulation de vol de combat d’EA, ralentit le rythme et remplace les capacités stupides d’un seul bouton par des systèmes complexes qui nécessitent des décisions instantanées et une planification à long terme. La capacité de manipuler ces systèmes, comme la distribution d’énergie et l’attribution des boucliers, peut séparer les bons pilotes des grands.

Image: EA / Motive

Les escadrons abaissent le nombre de joueurs à 10, répartis entre la Nouvelle République et l’Empire Galactique. Les deux camps permettent aux joueurs de choisir parmi quatre classes: le combattant polyvalent, le bombardier dédié, un intercepteur rapide ou un navire de soutien axé sur l’équipe. Les navires rebelles sont équipés de boucliers et ont généralement une grande visibilité, ce qui est pratique en VR. Les navires impériaux, à l’exception du TIE Reaper, échangent des boucliers pour la capacité de transférer immédiatement de l’énergie d’un système à un autre, fournissant une recharge laser complète ou une recharge complète. Ils ont également une moins bonne visibilité, en raison de la conception classique du cockpit du chasseur TIE.

Au sein de chaque faction, les classes ont toutes une sensation distincte. Certains sont plus maniables, tandis que d’autres donnent et subissent plus de dégâts. Les modifications apportées aux composants de votre vaisseau peuvent plier une classe pour imiter le rôle d’une autre. Vous pouvez équiper votre combattant pour qu’il soit plus efficace contre les vaisseaux capitaux, ou vous pouvez ajuster votre bombardier pour qu’il soit plus efficace contre d’autres chasseurs stellaires.

Ces modifications s’accompagnent toujours d’un compromis, un thème qui imprègne le reste des escadrons. Chaque avantage a un inconvénient. Afin d’augmenter votre vitesse maximale, vous devrez peut-être sacrifier votre réserve de santé globale. Cela permet une grande personnalisation de vos starfighters et change vraiment votre façon de jouer. Certains chargements peuvent bénéficier d’une mentalité agressive, vous obligeant à vous approcher et à sortir, tandis que d’autres kits vous permettent de vous déplacer un peu plus lentement et d’infliger autant de dégâts que vous subissez. La variété des possibilités garantit qu’il n’y a pas deux matchs d’escadrons exactement les mêmes et que vous devez être prêt à vous adapter à n’importe quelle situation. Le starfighter avec la courbe d’apprentissage la plus raide semble être les navires de soutien, qui se comportent comme de grands bateaux spatiaux et sont un peu plus lents.

Image: EA / Motive Studios

Les deux principaux modes multijoueurs des escadrons sont les combats aériens, un mode de jeu court de type match à mort en équipe et les batailles de flotte, un mode basé sur des objectifs à plusieurs étages axé sur la destruction du vaisseau amiral de l’ennemi.

Les batailles de flotte sont le premier mode des escadrons. Deux équipes s’affrontent dans le but ultime de détruire le vaisseau capital de l’autre. Cependant, les deux équipes doivent passer par l’autre ligne défensive de combattants, de corvettes et de frégates afin de faire l’approche finale. Chaque camp doit travailler pour remonter le moral afin de faire avancer la ligne de front; chaque tuer donne un coup de pouce au moral, tandis que chaque mort en emporte.

Une bataille de flotte commence par un combat aérien initial. C’est là que les intercepteurs et les combattants sont utiles. Le gagnant reçoit un regain de moral qui le propulse dans la phase suivante, tandis que l’équipe adverse doit se retirer et défendre ses frégates. Ceux-ci servent de structures de défense et sont extrêmement précieux. Ils éloignent la ligne de front de votre vaisseau capital tout en fournissant un point de ravitaillement pendant les phases d’attaque. En perdre un a un coût réel et peut rendre l’attaque du vaisseau amiral de l’ennemi beaucoup plus difficile.

La nature constante du push and pull de ce mode le rend beaucoup plus attrayant que la prise en main linéaire de Starfighter Assault dans Battlefront II. Je me suis retrouvé à serrer mon contrôleur alors que nos Nebulon-B étaient sur leurs dernières jambes, faisant dévier mon bombardier, mettant à pleine puissance mes lasers pour abattre la corvette entrante. J’ai l’impression d’avoir de la liberté dans une bataille et je peux inverser le cours de la bataille en fonction de la façon dont je joue mon rôle.

Image: EA / Motive Studios

Les deux modes sont joués sur les mêmes six cartes, avec des variations de taille pour les deux modes. Ils offrent une grande variété et la plupart offrent une excellente couverture. Lors d’un tour en tant que U-Wing, j’ai conduit mon équipe autour d’un astéroïde juste au-dessus d’un Star Destroyer, en utilisant la capacité du masque d’escadron pour cacher nos bombardiers de leurs scanners, nous préparant pour un bombardement parfait sur leurs générateurs de boucliers. Dans un autre round, j’ai placé une tourelle de mine au coin d’un champ de débris, juste devant notre frégate, fournissant un feu de couverture qui toucherait les bombardiers ennemis dans leur angle mort. Il n’y a rien de tel que de se faufiler à travers des astéroïdes, d’esquiver les missiles et de poser des mines dans le virage pour que votre poursuivant puisse les rencontrer.

C’est au cœur de ce qui pourrait en faire un esport passionnant: le potentiel de jeux intelligents et de tactiques d’équipe. Mais il reste à voir si ce jeu a la vapeur pour rester. Après près de 60 heures, je sens le charme des cartes se dissiper. En l’absence de contenu à venir annoncé, je ne suis pas sûr que gravir les échelons de la compétition vaille la peine d’être surfé sur les mêmes cartes encore et encore.

Le classement a également été un peu compliqué au lancement. D’une part, si un joueur abandonne une partie, votre partie entière devient immédiatement invalide pour le classement. Vous pourriez quitter le match non classé sans affecter votre classement compétitif, mais cela compterait comme une perte sur votre dossier de pilote. Vous êtes donc obligé de jouer un match entier avec un ou plusieurs joueurs ou de sacrifier votre ratio en espérant que le prochain tour soit meilleur. À ce stade, mon classement est complètement buggé. Dès que j’ai terminé mes tours de qualification, mon rang est remis à zéro et mon écran de classement de fin de tour a glitch, avec XP comptant jusqu’à l’infini. Ce sont des problèmes compréhensibles à avoir au lancement, mais cela a été un peu décourageant en tant que personne désireuse de gravir les échelons.

Squadrons est le jeu Star Wars que j’attendais. Il met les joueurs au défi et les fait plonger plus profondément dans ses mécanismes pour s’améliorer. Il maintient le spectacle des jeux Battlefront tout en abandonnant le contrôle de l’action au joueur, augmentant les enjeux pour chaque stratégie et décision. La grande question est de savoir si ce jeu aura une durée de vie prolongée, en particulier dans l’esport. EA continue de dire qu’elle n’a pas de plans pour le contenu futur, donc l’avenir des escadrons peut être entre les mains des fans. Certains forment déjà leurs propres tournois, comme la Calrissian Cup et Operation Ace. Ce sont peut-être le seul espoir des escadrons.