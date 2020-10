Robert Downey Jr.était, jusqu’en 2019, le grand porte-étendard de l’univers Marvel. Mais son temps en tant qu’Iron Man s’est terminé dans “Avengers: Endgame”, et depuis lors, ses fans se sont demandé quelle serait sa prochaine grande franchise.

Bien que l’acteur ait déjà annoncé qu’il souhaitait continuer à étendre l’univers de Sherlock Holmes, ils le revendiquent désormais d’un autre univers, nul autre que Star Wars.

Alors que Downey Jr. et sa femme étudient comment élargir les aventures du détective le plus célèbre du monde, Disney veut apparemment que la star des Avengers assume l’un des rôles principaux dans les futurs films Star Wars, comme le rapporte We Got This. Couvert citant Daniel Richtman comme source.

Bien que l’informateur ne donne pas plus de détails, l’idée même de voir Tony Stark brandir un sabre laser est suffisamment juteuse pour exciter ses partisans. Actuellement, l’avenir de la franchise galactique est incertain après la fin de la saga Skywalker, qui s’est clôturée avec «The Rise of Skywalker».

A cela s’ajoute le retard des prochains films Star Wars, qui après l’arrêt subi par la pandémie de coronavirus ont été reportés plus que prévu.

Le premier film, sans titre officiel, n’est prévu qu’en 2023 et un autre film, réalisé par Taika Waititi (“Thor: Ragnarok”), ne sortira qu’en décembre 2025. Le troisième des films prévus, qui n’a pas non plus de titre, ne sera pas Il sortira en salles jusqu’à la fin de 2027.

Si Downey Jr. accepte enfin un rôle dans Star Wars, ce sera très probablement dans un film, bien qu’il soit également possible qu’il le fasse dans une série Disney +. Le studio a déjà confirmé son intention de continuer à étendre l’univers galactique à travers le service de streaming, avec une troisième saison de “The Mandalorian” déjà confirmée, la série tant attendue Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor ou Cassian Andor avec Diego Luna.