Près d’un quart de toutes les transactions dans les magasins Starbucks aux États-Unis sont des commandes mobiles via l’application de la société, a révélé hier un document sur les résultats. Commander à l’avance via l’application Starbucks est le moyen suggéré par la société d’entrer et de sortir plus rapidement de ses sites pendant la pandémie, ce qui, espérons-le, facilitera le maintien de la distance sociale dans le processus.

Starbucks a lancé «Mobile Order & Pay» en 2015, combinant le système de paiement existant de la société avec de nouvelles fonctionnalités de commande en ligne qui vous permettent de commander à l’avance pour le ramassage dans les magasins. Les nouvelles statistiques de cette semaine montrent à quel point cette fonctionnalité est devenue populaire, augmentant lentement au fil du temps jusqu’à ce qu’elle augmente considérablement au cours de 2020 – de 17% à la fin de l’année dernière à 24% des commandes au détail aux États-Unis le trimestre dernier.

Commandes mobiles de Starbucks en% des transactions: T4 2020 24%

T3 2020 22%

T2 2020 18%

T1 2020 17%

T4 2019 16%

T3 2019 16%

T2 2019 15%

T1 2019 15%

T4 2018 14%

T3 2018 13%

T2 2018 12%

T1 2018 11%

T4 2017 10%

T3 2017 9%

T2 2017 8%

T1 2017 7%

T4 2016 6%

T3 2016 5%

T2 2016 4%

T1 2016 3% – Jon Erlichman (@JonErlichman) 29 octobre 2020

Les commandes mobiles sont la dernière entrée dans la poussée agressive de Starbucks sur les téléphones, un projet qui a commencé sérieusement avec le lancement à grande échelle des paiements mobiles et de l’application de la société en 2011. Cette décision s’est rapidement avérée fructueuse: en 2013, les paiements mobiles représentaient 10% des les transactions de la société aux États-Unis.

Les paiements mobiles de Starbucks ont été si populaires qu’ils ont même battu les systèmes de paiement mobiles à usage général. Une étude menée par eMarketer en 2018 a montré que l’application Starbucks était le moyen de paiement mobile en personne ou de proximité le plus populaire dans l’ensemble, 23 millions de personnes aux États-Unis effectuant des achats au moins une fois tous les six mois. Cela a surpassé les options de paiement mobile de Google et d’Apple à l’époque:

la meilleure application de paiement n’est pas Apple Pay ou Google Pay … c’est Starbucks. eMarketer indique que le classement restera inchangé jusqu’en 2022. Cette année, plus de 23 millions de personnes utiliseront l’application Starbucks pour effectuer des achats au point de vente au moins une fois tous les six mois. pic.twitter.com/gOE95KuZer – Sally Shin (@sallyshin) 22 mai 2018

La croissance de la livraison et des commandes mobiles semble être liée au COVID-19 et à la viabilité accrue de la commande en ligne et de la livraison en général pendant la pandémie. En avril, le Pew Research Center a constaté que «environ un tiers des Américains vivant dans des zones urbaines (35%) et suburbaines (36%) disent avoir commandé dans un restaurant local en ligne ou via une application en raison de l’épidémie».

Le service au volant et les commandes mobiles transforment Starbucks en une expérience de restauration rapide un peu différente de l’approche traditionnelle de la «troisième place» de l’entreprise, mais maintenant que l’intérieur des magasins est limité ou fermé pendant la pandémie, ces fonctionnalités sont vitales pour la survie de l’entreprise. .

Lors de l’appel aux résultats de Starbucks au troisième trimestre, Kevin Johnson, le PDG de la société, a déclaré que COVID-19 avait validé les plans à long terme de la société concernant le service au volant, les collectes et les livraisons sans contact. Cette croissance des commandes mobiles plusieurs mois plus tard semble être une confirmation supplémentaire des effets du COVID-19 sur l’entreprise et de la capacité de Starbucks à s’y adapter.