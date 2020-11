Thanksgiving n’est même pas encore là, mais Starbucks est déjà prêt pour la saison de Noël. La chaîne de café a annoncé son menu de boissons et de friandises des Fêtes, qui devrait être disponible dans la plupart des endroits vendredi. Chaque boisson sera servie dans les tasses de Noël 2020, avec des couleurs et des motifs festifs pour mettre les buveurs de café dans l’esprit des fêtes.

Côté boissons, le Peppermint Mocha sera de retour pour la 18e année consécutive. Il a été introduit en 2002 et reste la boisson de Noël la plus populaire proposée par Starbucks. L’année dernière, la société a déclaré que la boisson était servie dans plus de 30000 magasins sur 80 marchés et qu’elle était disponible chaude, glacée et mélangée. La recette est restée presque la même depuis son introduction, bien qu’elle soit maintenant faite avec du lait 2% à moins qu’un client ne demande un changement. Il est surmonté de boucles de chocolat noir au lieu de paillettes rouges.

Cette année, d’autres boissons incluent le moka au chocolat blanc grillé, le caramel brûlé Latte, le chocolat au lait praliné et le lait de poule au lait. Starbucks proposera également plusieurs plats préférés des Fêtes. The Cranberry Orange Score, Cranberry Bliss Bar, Sugar Plum Cheese Danish, Snowman Cookie et Snowman Cake Pop sont maintenant au menu. Faites défiler pour jeter un œil au menu spécial des fêtes de Starbucks pour apporter la joie de Noël à 2020.

Moka à la menthe poivrée et moka au chocolat blanc grillé

(Photo: Starbucks)

Le moka à la menthe poivrée est de retour, avec son lait cuit à la vapeur d’espresso, sa sauce moka sucrée et son sirop à la menthe poivrée, surmonté de crème fouettée et de boucles de chocolat noir. Pour les fans qui n’aiment pas la menthe poivrée mais qui veulent quand même une boisson festive, le moka au chocolat blanc grillé est disponible. La boisson comprend une sauce moka au chocolat blanc caramélisé, un expresso et du lait cuit à la vapeur, avec des pépites de sucre des Fêtes, des perles blanches croustillantes et de la crème fouettée sur le dessus.

Latte au caramel brûlé et praliné aux marrons

(Photo: Starbucks)

Deux lattes spéciaux seront disponibles cette saison. Le premier est le Caramel Brulee Latte, qui rassemble l’espresso, le lait cuit à la vapeur et la sauce caramel brulée, avec de la crème fouettée et une garniture au caramel brûlé. Le Latte Praliné aux Châtaignes ajoute des châtaignes caramélisées et des épices à la place des brulées et est garni de crème fouettée et de chapelure pralinée à prix.

Latte au lait de poule

(Photo: Starbucks)

Le Eggnog Latte a été introduit en 1986 et est toujours un favori. La boisson est préparée avec du lait de poule cuit à la vapeur et un expresso signature. Un saupoudrage de muscade moulue est ajouté sur le dessus de la boisson. La boisson a été créée par Dave Olsen à Il Giornale, l’année précédant la fusion de l’entreprise avec Starbucks.

Barre de scone à l’orange et aux canneberges

(Photo: Starbucks)

Les amateurs de canneberges ont deux façons d’apprécier la saveur cette saison. Le scone aux canneberges et à l’orange est un scone au babeurre avec de la crème fraîche, des canneberges séchées et du zeste d’orange, avec un glaçage à la vanille sur le dessus. Le Cranberry Bliss Bar est un gâteau blond, avec un glaçage au fromage à la crème sucré, des canneberges séchées et un filet d’orange blanche. Vous pouvez également le commander par plateau.

Fromage danois aux prunes sucrées

(Photo: Starbucks)

Le fromage danois aux prunes au sucre est préparé avec une garniture au fromage à la crème au centre d’un danois, avec une tartinade de prune au sucre épicée sur le dessus. Starbucks le décrit comme “une combinaison de saveurs si rêveuse que vous aurez des visions de ce délice des fêtes longtemps après votre dernière bouchée.”

Bonhomme de neige et gâteau pop

(Photo: Starbucks)

Pour ceux qui recherchent plus de joie pour satisfaire les envies de biscuits, le Snowman Cookie est une alternative au cookie de base aux pépites de chocolat. Le biscuit bonhomme de neige est un biscuit sablé au beurre avec des décorations de glaçage bonhomme de neige. Les fans de Cake Pop peuvent également commander le Snowman Cake Pop, qui comprend un gâteau à la vanille et un glaçage riche trempé dans un enrobage de chocolat blanc, décoré pour ressembler à un bonhomme de neige.

