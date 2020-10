UNE

biopic sur une icône de la musique moderne universellement aimée, ne présentant aucune de ses musiques et reniée par sa succession… qu’est-ce qui pourrait mal tourner? La première bande-annonce du biopic de David Bowie Stardust a été publiée et, dans une intrigue que personne n’aurait pu prédire, les fans ont été laissés à la recherche de quelques changements.

Peut-être pas depuis le jour sacré où la bande-annonce de Cats a été diffusée sur le monde, Internet n’a-t-il pas été aussi uni dans la dérision à propos d’un prochain film. Mettant en vedette l’acteur et musicien Johnny Flynn en tant que chanteur emblématique, il organise une tournée promotionnelle américaine en 1971, période qui a conduit à la décision de Bowie de se réinventer en tant que Ziggy Stardust.

Dans la bande-annonce, un Flynn émerveillé apparaît, annonçant “‘Ello, je suis David Bowie”, juste au cas où nous ne serions pas sûrs, indiquant que les accents de Bromley sont plus difficiles à faire que vous ne le pensiez. Il continue à être fustigé par une salle pleine ou des dirigeants de maisons de disques qui trouvent son dernier album “trop ​​bizarre”, ce à quoi Bowie se lamente: “J’ai besoin d’être connu, j’ai besoin qu’ils me connaissent!”

Il prend ensuite un vol triste et solitaire aux États-Unis pour rencontrer le «seul gars de Mercurcy Records qui ne déteste pas votre nouveau disque avec chaque os de son corps», son publiciste Ron Oberman, joué par la star de Glow Marc Maron. Cue un changement de clé émotionnel et Bowie se fait dire: “Je pense que tu vas être la plus grande star d’Amérique.” Et puis, passez à Alain de Botton, comme Bowie demande philosophiquement: «Rock star, ou quelqu’un qui se fait passer pour une rock star… quelle est la différence?»

Flynn a écrit une nouvelle chanson pour le film, Good Ol ‘Jane, qui est conçue pour refléter l’influence que The Velvet Underground a eue sur Bowie pendant cette période. “J’ai essayé d’écrire cette chanson alors que Bowie arrachait Lou Reed”, a déclaré Flynn dans une interview, où il a également noté: “nous allons potentiellement recevoir beaucoup de critiques de l’armée Bowie.”

Stardust a ouvert ses portes au Raindance Film Festival à Londres hier soir, mais une date de sortie au Royaume-Uni n’a pas encore été confirmée.