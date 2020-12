Le leader Bill Esterson a suggéré sur Twitter que Boris Johnson conduisait la Grande-Bretagne vers un «endroit dangereux» et lié à un article l’accusant de «recréer l’Allemagne nazie», selon le Sun.

Le député de Sefton Central a tweeté: “La famille de mon père est juive. Nous n’avons aucune idée du nombre de nos proches qui ont été assassinés lors de l’holocauste. Je crains que les actions de Johnson ne nous conduisent dans un endroit très dangereux.”

Cependant, Sir Keir a révélé sur LBC qu’il avait dit au ministre fantôme du Commerce international de le retirer rapidement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il en avait parlé à M. Esterson, il a répondu: «Oui, et c’est pourquoi il l’a pris rapidement et c’était la bonne chose à faire. Il a été supprimé et n’aurait pas dû être mis en place en premier lieu.

«Il y a une leçon pour tous les politiciens ici – qui est de laisser le bouton Twitter tranquille.

«Il n’aurait pas dû le mettre là-haut, mon équipe a eu un mot avec lui et il est revenu tout de suite. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’aurait pas dû augmenter en premier lieu.

La présidente du Parti conservateur, Amanda Milling, a qualifié cela de «choquant» et d ‘«insulte scandaleux». Elle a écrit sur Twitter: “C’est franchement choquant de la part d’un membre de l’équipe Shadow de Keir Starmer.

«C’est une insulte scandaleuse à tous ceux qui ont souffert aux mains des nazis et une offensive à ceux qui ont voté pour quitter l’UE. Comme d’habitude, les travaillistes sont déconnectés du peuple britannique. Keir condamnera-t-il?

Cela vient après que M. Esterson ait attaqué le Premier ministre pour un article en première page du Mail on Sunday qui citait une source anonyme disant que la chancelière allemande Angela Merkel ferait «ramper sur du verre brisé» la Grande-Bretagne.

M. Esterson a déclaré que la phrase causait des blessures à cause de Kristallnacht [Night of the Broken Glass] dans lequel les nazis ont attaqué le peuple juif et la propriété en 1938.

Le commentaire de la source a également été accusé par d’autres de politique de sifflet de chien.