je

n 2020, nous avons célébré la vie et pleuré le décès de plusieurs stars du sport emblématiques.

La mort de Diego Maradona, l’homme qui a conduit l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde de 1986, le chéri de Naples et l’un des plus grands footballeurs de tous les temps a déclenché une vague de chagrin dans le monde en novembre, alors que seulement deux semaines plus tard, l’Italie a dit adieu à son propre héros de la Coupe du monde, Paolo Rossi, qui a inspiré leur triomphe en 1982.

Plus près de chez nous, le football anglais a perdu trois de ses vainqueurs de la Coupe du monde 1966 – Jack Charlton, Nobby Stiles et Martin Peters – ainsi que le grand Chelsea Peter Bonetti (qui faisait également partie de l’équipe de Sir Alf Ramsey) et son compatriote Ray Clemence, une star à Liverpool et à Tottenham.

Le décès le plus tragique a peut-être été celui de Kobe Bryant, le Temple de la renommée de la NBA, qui a péri à l’âge de 41 ans aux côtés de sa fille de 13 ans, Gianna, dans un accident d’hélicoptère en Californie au début de l’année.

Le sport britannique pour handicapés a perdu l’un de ses pionniers, Margaret Maughan, qui a remporté la toute première médaille d’or paralympique du pays, et le tennis a dit au revoir à Angela Buxton, deux fois championne du double du Grand Chelem et finaliste en simple à Wimbledon.

Stirling Moss, l’un des plus grands pilotes de F1 de Grande-Bretagne et peut-être le meilleur à ne jamais remporter un titre mondial, est également décédé cette année, tout comme Peter Alliss, la «voix du golf» depuis une génération.

Faites défiler notre galerie pour voir certains de ceux que nous avons malheureusement perdus…