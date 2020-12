UNE

Une start-up propose de livrer des légumes cultivés verticalement aux maisons des Londoniens dans les 24 heures suivant la récolte, une première pour la capitale.

Crate to Plate, fondée par l’ancien banquier et descendant de la dynastie des supermarchés, Sébastien Sainsbury, cultive actuellement tous ses légumes-feuilles dans trois conteneurs d’expédition géants sur l’île aux chiens.

Le type d’agriculture en intérieur utilisé par la start-up a été annoncé comme l’avenir de la production alimentaire, et les investisseurs ont repéré la tendance.

La société, lancée à Londres plus tôt cette année, cultive de la salade et des herbes en utilisant la culture hydroponique – ce qui signifie que les graines sont cultivées toute l’année sur des supports verticaux et horizontaux sans terre ni pesticides. La quantité d’eau, de lumière et de nutriments «spécialement mélangés» que reçoit chaque plante de chou frisé ou de basilic est soigneusement contrôlée.

Le personnel de Crate To Plate comprend des étudiants de maîtrise en agriculture

Le processus utilise environ 95% moins d’eau que l’agriculture traditionnelle, dans un petit espace. Dans un film récent Une vie sur notre planète, David Attenborough a récemment mis en garde contre l’importance cruciale de passer de pratiques agricoles exhaustives à des solutions innovantes.

Au plus fort du verrouillage de novembre, l’équipe – qui comprend des étudiants de maîtrise en agriculture – s’est diversifiée en livraisons haut de gamme «boîte à légumes feuillus» couvrant les zones 1 à 3. Chaque livraison est effectuée sur véhicule électrique.

Une boîte de 15 £ «de la ferme à la table» vous achètera 3 variétés de laitue, 3 sacs d’autres légumes-feuilles et 4 herbes – tous récoltés dans les 24 heures suivant votre arrivée à votre porte.

Crate To Plate prévoit maintenant de s’étendre dans la capitale. Un deuxième site ouvrira ses portes à Elephant & Castle au cours de la nouvelle année, et l’entreprise vise à avoir jusqu’à 15 «fermes» d’ici 2021. Chacune produira jusqu’à six tonnes de produits frais par an.

Laitues de culture hydroponique à Londres

Sainsbury, qui a précédemment fondé le restaurant Hush et la société d’aliments biologiques pour bébés Goodness Gracious, a déclaré au Standard qu’il avait commencé à explorer l’idée d’entreprise en 2015, après avoir rendu visite à un agriculteur hydroponique au Canada.

«Je suis tout au sujet de la puissance des aliments. L’une des raisons pour lesquelles j’ai créé cette entreprise est son élément de durabilité environnementale.

«Aujourd’hui, la technologie nous a permis de ne plus grandir sur une seule ligne [as on the Canadian farm ] à la croissance à la fois verticalement et horizontalement », a-t-il déclaré.

À propos des boîtes de légumes, il a déclaré: «J’ai fait un peu de recherche et des recherches des Londoniens pour savoir ‘d’où vient ma nourriture?’ augmenté de 40% pendant la pandémie.

«La pandémie a été l’occasion de se concentrer sur la livraison à domicile. Nous avons été épuisés chaque semaine.

«Tout le monde parle maintenant de villes de 15 minutes. En fait, c’est ce dont je parlais – je veux que tout le monde puisse obtenir des légumes-feuilles frais à moins d’un kilomètre de chez eux.

Les critiques de l’agriculture verticale ont déclaré que c’était une méthode trop coûteuse pour devenir de manière réaliste l’avenir de l’agriculture britannique.

Mais Sainsbury a déclaré que l’équipe travaillait déjà avec les agriculteurs du pays pour les faire participer, dans le but de s’étendre à terme au Royaume-Uni.