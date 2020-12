Selon les scientifiques, trois astéroïdes approchent actuellement de la Terre, dont un objet massif qui passera la planète le jour de Noël. La NASA a désigné «l’astéroïde de Noël» comme l’astéroïde 501647, et a déclaré qu’il se rapprocherait de manière choquante de la planète. Sa taille est comparable à celle de la Statue de la Liberté, ou à la longueur de deux terrains de football bout à bout.

La NASA suit cet astéroïde de Noël depuis 2014. Il est classé comme un astéroïde d’Aten – ce qui signifie qu’il a une orbite cohérente qui l’amène régulièrement à proximité de la Terre. Il voyage à une vitesse de plus de six miles par seconde et se rapprochera à environ 1,8 million de miles de la surface de la Terre. Bien que ce soit une distance considérable selon nos normes, cela ne représente que 0,02019 unité astronomique en ce qui concerne les voyages dans l’espace. La NASA a suivi l’astéroïde parce qu’il est considéré comme un «objet géocroiseur potentiellement dangereux» (NEO), mais l’agence ne pense pas que ce soit une menace pour les humains pour le moment.

Deux autres astéroïdes similaires sont en route vers la Terre et devraient passer vers Noël. Cependant, ils sont plus petits que l’astéroïde 501647 et ne seront pas aussi proches non plus. Aucun de ces satellites naturels ne constitue une menace pour la vie humaine pour autant que la NASA puisse le dire.

La NASA suit un nombre impressionnant de 25 000 objets géocroiseurs dans l’espoir de prédire si l’un d’entre eux deviendra un jour un danger pour la planète ou pour la vie humaine qui s’y trouve. Ils classent tout ce qui se trouve à moins de 1,3 unité astronomique (environ 121 millions de miles) de la Terre comme étant «potentiellement dangereux» et méritant d’être suivi, mais jusqu’à présent, heureusement, aucun n’est devenu un réel danger. Les objets doivent également mesurer environ 460 pieds de diamètre pour attirer l’attention de la NASA.

De nos jours, l’avenir du voyage spatial et l’étude de l’astronomie semblent plus passionnants que jamais, avec un mélange de projets concrets comme celui-ci et de nouvelles découvertes révolutionnaires à l’horizon. La NASA a récemment annoncé son intention de mettre plus d’Américains sur la Lune dans le cadre d’un plan à long terme pour envoyer une mission habitée sur Mars. Le projet Artemis mettra la première femme sur la lune en 2024.

Pendant ce temps, la recherche de l’intelligence extraterrestre (SETI) a vu une mise à jour passionnante cette semaine lorsque des scientifiques californiens ont révélé qu’ils étudiaient l’un des signaux radio les plus prometteurs jamais reçus. Le signal est venu de l’étoile la plus proche de la nôtre – Proxima Centauri, qui est connue pour avoir deux planètes, dont au moins une est habitable. Un certain nombre de tests restent, mais les chercheurs disent que c’est le signal le plus excitant détecté depuis le soi-disant “Wow! Signal” en 1977. Quoi qu’il en soit à l’horizon pour l’humanité, il est clair que l’astronomie jouera un rôle de premier plan.