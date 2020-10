Loretta Lynn est une icône de la musique country, il est donc normal qu’elle soit choisie dans le cadre de la Ryman’s Icon Walk. Pour commémorer la longue et fructueuse carrière de Lynn, une statue en bronze du natif du Kentucky a été dévoilée cette semaine devant le Ryman Auditorium à Nashville, rejoignant les statues de ses collègues légendes de la musique country Bill Monroe et Little Jimmy Dickens.

Lynn a fait ses débuts en Opry sur scène au Ryman en 1960 et a été intronisée au Grand Ole Opry en 1962. “Je n’oublierai jamais le matin Dolittle et je me suis garé devant le Ryman Auditorium pour la toute première fois,” le chanteur a partagé dans une déclaration, via The Country Daily. «C’était en 1960 et j’avais un record de n ° 14 dans les charts appelé ‘I’m A Honky Tonk Girl’. Mon rêve, comme des milliers d’autres chanteurs, était simplement de chanter sur le Grand Ole Opry. Être membre du Grand Ole Opry a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. Pendant de nombreuses années, je suis monté sur la scène du Ryman et il n’y a aucun endroit comme ça. “

«Maintenant, ils dévoilent cette statue en mon honneur», a-t-elle poursuivi. “C’est comme si j’allais être là pendant de nombreuses années à venir. Cela signifie tellement d’avoir la statue et de faire partie de tous ces merveilleux artistes. Un jour bientôt, je vais pouvoir monter là et le voir par moi-même. Mais pour aujourd’hui, je veux vous dire merci et j’aime chacun de vous pour avoir pensé à moi. “

Les statues de Monroe et Dickens ont été dévoilées en 2017 dans le cadre du 125e anniversaire du Ryman et ont mis un an chacune à l’artiste Ben Watts à créer. La statue de Lynn se dresse à l’angle nord-ouest du Ryman près de son allée sur la Cinquième Avenue.

Après que le mari de Lynn lui ait acheté une guitare en 1953, elle a appris à jouer et a fondé son propre groupe avant de couper “I’m a Honky Tonk Girl” en 1960. Elle est devenue l’un des plus grands noms de la musique country, s’attaquant à des problèmes importants dans sa musique et gagner des légions de fans pour son honnêteté et son talent. Âgée de 88 ans, elle a remporté 24 singles n ° 1 et 11 albums n ° 1 et est l’artiste country féminine la plus récompensée. Elle a été nommée artiste CMA de l’année, artiste ACM de l’année et artiste ACM de la décennie et a été intronisée au Country Music Hall of Fame et au Songwriters Hall of Fame, parmi ses nombreuses distinctions.