tella Tennant était la fille que j’ai toujours admirée au cours de la décennie où j’étais rédacteur en chef adjoint de British Vogue.

Je me suis retrouvé souvent en admiration et souvent maladroitement timide face à ce modèle aristocratique britannique par excellence, dont la vie paraissait de loin tout à fait parfaite.

La vie familiale de Stella aux frontières écossaises avec son mari, le photographe d’origine française David Lasnet qu’elle a épousé en 1999 (et venait de se séparer), et leurs quatre enfants – Marcel, Cecily, Jasmine et Iris – a été capturée par Mario Testino dans un tournage romantique de Vogue américain.

Et c’est ainsi que je pensais souvent à elle. Loin des podiums, arpentant les landes écossaises dans ses bottes en caoutchouc avec ses enfants. Pas seulement glisser sur les podiums de Chanel dont elle était le visage depuis 1996.

Stella se tenait toujours plutôt à l’écart de la bêtise de tout cela

Contrairement à beaucoup d’autres que vous avez rencontrés dans le tourbillon de la mode sauvage et plutôt narcissique, Stella s’est toujours gardée plutôt à l’écart de la sottise de tout cela et était terre à terre tandis que d’autres se laissaient entraîner dans la fausse grandeur du premier rang, les fêtes enivrantes et le glamour.

Elle s’est rapidement retirée dans sa famille, ses amis et ses enfants à la minute où une autre séance de mode était terminée.

Je l’ai toujours trouvée intelligente, calme et en contrôle partout où je la trouvais, et d’un style impeccable: soit à Paris, soit lors des soirées numéro 10 du British Fashion Council organisées par Anna Wintour et Samantha Cameron, ou sur scène avec moi au Festival Vogue.

Ses membres longs et langoureux, ses cheveux courts punk et hérissés et son attitude insouciante et ouverte la gardant en avance et en dehors de tout ce que tout le monde obsédait.

Elle avait beaucoup, beaucoup d’amis que je connais bien et ils pleureront une femme spéciale. Et une mère incroyablement dévouée.

Il y avait à peine un numéro de Vogue sur lequel j’ai travaillé dans lequel elle n’apparaissait pas: souvent sculpturale et d’un autre monde dans des tournages fantastiques de Tim Walker, Patrick Demarchelier ou Mario Testino. Stella a également été capturée plus intimement à la maison par sa grande amie Bay Garnett, alors rédactrice mode de Vogue et maintenant ici à ES Magazine.

Tout le monde – pas seulement moi – était impressionné par Stella

Tout le monde – pas seulement moi – était impressionné par Stella. Alors que de nombreux mannequins ne s’attardent pas beaucoup au-delà de la vingtaine, Stella était toujours au sommet de son art alors qu’elle avait 50 ans.

Elle était également gentille. Quand la nouvelle est tombée, j’avais perdu mon emploi tant aimé chez Vogue en 2017, j’étais aux défilés de couture à Paris.

L’épisode entier était plutôt humiliant, faisant l’objet de commérages alors que j’étais au premier rang de Chanel, peut-être pour la dernière fois. Comme pour ressentir la détresse que j’essayais de déguiser par orgueil blessé, Stella a fait tout son possible pour être douce et généreuse quand elle m’a vu plus tard.

C’était le genre de femme qu’elle était: sobre et normale dans un environnement souvent surfait.

Les hommages ont afflué de nombreuses personnes qui l’aimaient et la respectaient et pour de très bonnes raisons. Mes pensées vont à sa famille bien-aimée.

