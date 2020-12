Stella Tennant, une top model britannique devenue populaire dans les années 1990, est décédée quelques jours à peine après son 50e anniversaire, selon Entertainment Tonight. La nouvelle a été confirmée par sa famille via l’agence PA News. La cause du décès n’a pas été annoncée.

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort subite de Stella Tennant le 22 décembre 2020”, a déclaré la famille de Tennant dans un communiqué. “Stella était une femme merveilleuse et une inspiration pour nous tous. Elle nous manquera beaucoup.” La carrière de Tennant dans le mannequinat a commencé lorsqu’elle a attiré l’attention de l’écrivain de mode Plum Sykes, selon VOUGE. Elle est apparue dans le numéro de décembre 1993 du magazine VOGUE, ce qui l’a amenée à devenir la favorite de certains des photographes de mode les plus influents des années 1990. Tennant était également un habitué de la piste, apparaissant pour Karl Lagerfeld chez Chanel, Jean-Paul Gaultier et Versace.

Versace pleure la mort de #StellaTennant. Stella a été la muse de Gianni Versace pendant de nombreuses années et l’amie de la famille. Tu nous manqueras pour toujours Stella. Repose en paix. Stella Tennant pour Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn – VERSACE (@Versace) 23 décembre 2020

Dans une interview avec The Guardian l’année dernière, Tennant a révélé pourquoi elle n’achète pas trop de nouveaux vêtements. «À mon âge, je pense que c’est probablement tout à fait normal que vous ne soyez pas très intéressé par la consommation, [and not] Aimer faire du shopping autant que lorsque vous êtes beaucoup plus jeune “, a-t-elle déclaré. Tennant a fait une apparition aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Elle faisait partie des cérémonies de clôture et portait une combinaison en cristal Christopher Kane Swarovski selon CBS News.

Elle a également pris des risques et, sous l’objectif de Steven Meisel ou Tim Walker, a embrassé l’avant-garde en créant une puissante iconographie de la mode impossible à oublier. Mes condoléances à sa famille et à ses amis ❤️ https://t.co/apf8z2rUt2 pic.twitter.com/ZNOGs1F00b – Nina Garcia (@ninagarcia) 23 décembre 2020

«RIP Stella Tennant», a écrit Nina Garcia, rédactrice en chef du magazine ELLE, sur Twitter. «La muse, la mère, l’icône de la mode mais aussi l’activiste. Elle a mélangé la fragilité et une élégance innée avec un look androgyne qui a inspiré des créateurs comme Karl Lagerfeld, Pier Paolo Piccioli ou Sarah Burton.

Tennant a épousé David Lasnet en 1999. Ensemble, le couple a eu quatre enfants – Marcel, Cecily, Jasmine et Iris. Elle a défilé pour la dernière fois sur le podium lors du défilé Valentino Haute Couture Printemps / Été 2020 dans le cadre de la Fashion Week de Paris en janvier.