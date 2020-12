La saison NBA 2020-21 a officiellement commencé mardi avec deux matchs de haut niveau. Les Los Angeles Lakers ont commencé leur défense de titre contre les Los Angeles Clippers tandis que les Brooklyn Nets ont préparé le terrain avec une bataille contre les Golden State Warriors. Le début du match a attiré une attention considérable en raison du retour de deux stars de la NBA. Kevin Durant a commencé pour la première fois depuis la saison 2018-19 tandis que Steph Curry est revenu après qu’une main cassée ait raccourci sa campagne 2019-20.

Lorsque les fans ont vu que Curry et Durant étaient sur le terrain et prêts à jouer lors de la soirée d’ouverture, ils ont montré leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont dit que les deux joueurs étaient sur le point de rendre le jeu extrêmement divertissant et que Curry était bon pour «au moins 40 points». Les commentaires ont continué alors que de nombreux fans ont proclamé que tout allait bien dans le monde maintenant que deux des plus grandes stars étaient prêtes à jouer.

aaaaawwwwww si doux – cheryl gormandy (@GormandyCheryl) 22 décembre 2020

Tellement excité que la NBA soit de retour !! Je veux voir Steph Curry et Kevin Durant revenir à leur forme de MVP! En espérant que Luka ou Giannis remporte aussi le MVP cette année. Aussi encourageant Lonzo et les pélicans à participer aux séries éliminatoires cette saison! J’adore le basket-ball !! – Gil Cuerva (@gilcuerva) 22 décembre 2020

Je suis content que KD et Curry soient de retour. Le basketball les a ratés. – Dan (@D_best_out) 22 décembre 2020

La NBA est de retour. KD vs Curry jeu 1 ?? Inscrivez-moi tout le chemin. Ma vie pourrait avoir un nouveau sens – J (@ jschmitty93) 22 décembre 2020

Je t’aime KD. Heureux votre santé à nouveau !! Nous apprécierons et remémorerons toujours ce que vous avez fait ici pour les guerriers. Un grand respect ! – SenselessE (@ JJBurrows4) 22 décembre 2020

Heureux KD est en bonne santé – Gary Cassiliano (@ GaryC107) 22 décembre 2020

Je suis heureux de voir Curry de retour sur le terrain, et la soif de ses tresses me dit «attendez encore quelques semaines, jeune homme». https://t.co/203wdi296F – John Burnett (JB) (@TheJohnny_Bobby) 22 décembre 2020

Kevin Durant est de retour sur le terrain ce soir. Tout comme Steph Curry. Alors on a des Clips vs Lakers? Je pensais que Noël était vendredi … 😁 – Paul (@ paulbeera03) 22 décembre 2020

LE BASKETBALL EST DE RETOUR KEVIN DURANT EST DE RETOUR STEPH CURRY EST DE RETOUR CHARLES BARKLEY EST DE RETOUR ET IM SUR LA PAUSE D’HIVER 🥳 pic.twitter.com/W2IrIsOJcQ – hannah (@HannahSawdon) 22 décembre 2020

Je suis tellement excité que Stephen Curry soit de retour ce soir. Je jure que personne ne peut détester cet homme. Tellement cool et relaxant mais tellement talentueux à regarder. CHEF CURRY EST DE RETOUR !! – ANS👑 (@AnsonCanencia) 22 décembre 2020

Kevin Durant et Steph Curry de retour sur le court 😍 ahhh ça va être beau de revoir – Nino (@ ninos8) 22 décembre 2020

BIENVENUE DE RETOUR, STEPHEN CURRY !!!!! – Menino Brenner (@MeninoBrenner) 22 décembre 2020

