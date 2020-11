“Il y avait deux autres filles qui ont parlé, une a été accusée de vouloir se faire connaître, donc personne d’autre n’a rien dit, mais je ne veux pas qu’il y en ait une de plus”, a déclaré la chanteuse du programme Pati Chapoy.

Également, Stéphanie Elle a remercié ses voisins qui, dans un premier temps, sont devenus les premiers à la soutenir en l’aidant lorsque la situation avec Eleazar est devenue incontrôlable.

«Je suis très reconnaissant à mes voisins, ils m’ont sauvé la vie, je comprends qu’une autre fille qui a vécu la même chose a fermé la porte sur son visage et pas moi, ils m’ont aidé et ont appelé la police, alors les autorités sont arrivées juste au moment où tout cela se passait », a déclaré Tefi.

Interrogée sur la durée de sa relation avec Gómez, Stephanie a déclaré qu’ils avaient passé deux mois et demi en couple, environ et encore trois mois à se connaître auparavant, après qu’elle soit venue au Mexique pour enregistrer un clip vidéo et en raison de l’urgence sanitaire provoquée par Covid. 19 ont dû rester dans le pays sans pouvoir rentrer chez eux.

«La vérité est que je sais qu’au Mexique c’est connu mais dans mon pays ce n’est pas (le Pérou), nous avons fait beaucoup de projets et de rêves, nous nous entendions très bien, nous allions très bien tout le temps. Le premier mois tout était super bien, puis il a commencé à avoir des sautes d’humeur soudaines, non seulement avec moi, dans un restaurant, dans l’ascenseur, mais c’était un garçon très mignon quand on allait bien, ses changements se faisaient d’un moment à l’autre “, dit-il .