L’épisode de dimanche de 90 Day Fiance a présenté un autre nouveau couple pour la saison 8 de la franchise à succès TLC, Stephanie Davison, 52 ans, de Grand Rapids, Michigan, et son fiancé de 27 ans, Ryan Carr, de Ladyville, Belize. Les deux se fréquentent depuis trois ans et prévoient de demander le visa K-1 – mais tout n’est pas aussi parfait que cela puisse paraître, Stephanie cachant un secret majeur de Ryan.

Stephanie, une femme d’affaires prospère et autoproclamée «célibataire de longue date», a rencontré Ryan lors d’un voyage au Belize il y a trois ans et demi, le décrivant comme le gars le plus sexy avec lequel elle soit jamais sortie et aussi le plus jeune. Alors que Stephanie a dit que les choses entre eux étaient initialement platoniques, elle ne pouvait pas arrêter de penser à Ryan après son retour chez elle au Michigan. Quatre mois plus tard, elle est retournée au Belize lui rendre visite et ils sont devenus un couple. Après trois ans de fréquentation, Stéphanie s’envolant tous les deux à trois mois pour le Belize, ils avancent avec le processus de visa K-1.

Elle a déclaré qu’ils luttaient contre des problèmes de confiance, en particulier compte tenu de leur écart d’âge de 25 ans et du fait qu’elle ne pouvait plus voyager au Belize pendant la pandémie de coronavirus. Stephanie a dit qu’elle appellerait même la mère de Ryan – qui a en fait cinq ans de moins qu’elle – pour vérifier où il se trouve lorsqu’elle n’a pas de nouvelles de lui.

“Je n’ai jamais pensé que j’allais laisser entrer qui que ce soit. Mais je démolit cet énorme mur que j’ai construit. Il est temps – il est temps pour moi de prendre ce risque”, a déclaré Stephanie lors de l’épisode de dimanche. “Ai-je peur? Je suis terrifiée. Mais si vous vous souciez vraiment de quelqu’un, vous allez saisir cette chance, une chance d’amour.”

Plus tard dans l’épisode, Stephanie a rencontré son amie, Maria, qui est une médium. Maria a dit à Stephanie d’arrêter d’acheter des cadeaux coûteux pour Ryan, qu’elle doute d’être avec Stephanie parce qu’il est amoureux d’elle. Lors d’une lecture de cartes qu’elle a faite pour Stéphanie, Maria a déclaré que l’une des cartes signifiait qu’une autre femme était actuellement avec Ryan. À ce moment-là, Stephanie a partagé que dans le passé, elle avait découvert que Ryan envoyait des SMS à plusieurs femmes. Elle a également mentionné son propre squelette dans son placard qu’elle n’avait pas admis à Ryan – qu’il y a un an et demi, lorsqu’elle a rompu avec lui après avoir découvert qu’il parlait à trois femmes différentes, elle a couché avec son cousin, Harris.

“J’ai renvoyé Ryan cette nuit-là, et je pleurais, et juste après, son cousin, Harris, m’a appelé et j’ai couché avec sa cousine”, a révélé Stéphanie. «Je n’aurais jamais couché avec son cousin si je n’avais pas trouvé, vous savez, tous ces autres textes et tout. J’étais tellement en colère à propos de beaucoup de choses cette nuit-là, et Harris est une personne tellement aimante. Il vraiment, vraiment soigné. “

Cependant, elle n’a jamais dit à Ryan ce qui s’était passé avec Harris une fois qu’ils se sont remis ensemble. «J’ai caché ce secret à Ryan», dit-elle. “Cela tuerait Ryan de le savoir, mais si je vais l’emmener aux États-Unis, je veux aller de l’avant avec une ardoise vierge, donc je dois dire clair pour son cousin, Harris, et je ne suis pas sûr notre relation survivra quand il découvrira la vérité. ” 90 Day Fiance est diffusé le dimanche à 20 h HE sur TLC.