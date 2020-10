Stephen A. Smith a fait l’appel pour le Super Bowl de cette année. Lors d’un épisode récent de la première prise d’ESPN, Smith a réagi à la nouvelle de la signature des Bucs avec Antonio Brown. Avec Tom Brady sous le centre et ayant des armes telles que Brown, Mike Evans, Chris Godwin et Rob Gronkowski, les Buccaneers de Tampa Bay sont favorisés pour atteindre le Super Bowl, selon Smith.

“Les Buccaneers de Tampa Bay vont au Super Bowl”, a déclaré Smith. Il a partagé la nouvelle sur sa page Instagram et a déclaré dans la légende: “Ouais! Il est temps de dire ça.” Il reste encore une moitié de football à jouer, mais les Bucs sont bien placés pour faire une course au Super Bowl. Après sept matchs, l’équipe a une fiche de 5-2 et Brady ressemble au Brady d’autrefois. Au cours des cinq derniers matchs, Brady a lancé 15 touchés, une interception et affiché une note de passeur de 111,1. Si les séries éliminatoires devaient commencer aujourd’hui, les Bucs seraient la troisième tête de série derrière les Seahawks de Seattle et les Packers de Green Bay.

“Je pense que c’est mieux connaître les gars, mieux connaître le système, tout ce que nous changeons chaque semaine”, a déclaré l’entraîneur des Buccaneers Bruce Arians après la victoire de l’équipe contre les Raiders de Las Vegas. “Il y a une si bonne communication de ce que nous essayons de faire, où le ballon devrait aller contre chaque couverture. Je pense que c’est juste une croissance totale de l’offensive.” Avec Brady, les Buccaneers obtiennent une bonne production d’Evans et du porteur de ballon Ronald Jones II. Evans a six réceptions de touchés à travers même des matchs tandis que Joens s’est précipité pour 506 verges et quatre touchés en 110 courses.

Mais si les Bucs remportent un championnat, ce sera à cause de leur défense. Le secondeur Devin White a été nommé joueur défensif de la semaine après avoir signé trois sacs et 11 plaqués dimanche contre les Raiders. Il compte désormais 61 plaqués et quatre sacs par an. L’ailier défensif vétéran Jason Pierre-Paul mène l’équipe dans les sacs avec 5,5, et le demi de coin Carlton Davis connaît une saison All-Pro, brisant 11 passes et enregistrant trois interceptions. Le prochain match des Bucs aura lieu dimanche soir contre les Giants de New York. Le 18 novembre, Tampa Bay aura l’un de ses affrontements les plus difficiles de l’année alors qu’ils affronteront Drew Brees et les New Orleans Saints pour la deuxième fois cette année.