L’acteur Stephen Amell se remet après avoir subi une blessure au dos sur le tournage de Heels, son drame de lutte Starz. Les détails de la cascade sont inconnus, mais un médecin sur le plateau et les coordinateurs des cascades ont immédiatement évalué l’acteur après la blessure. L’équipe de production aurait suivi tous les «protocoles de sécurité des cascades requis» au moment de l’incident.

“En effectuant une cascade sur le plateau de Heels cette semaine, Stephen Amell s’est blessé au dos”, a déclaré un porte-parole de Starz dans un communiqué, par date limite. “Suite à une évaluation médicale, il se repose maintenant et se rétablit chez lui en prévision de son retour sur le plateau.” Le porte-parole a déclaré que la blessure n’aura pas d’incidence sur la production et que le travail se poursuivra pendant la récupération d’Amell.

L’incident s’est produit plus tôt cette semaine à Atlanta, peu de temps après son retour sur le plateau après une absence prolongée. Amell avait déjà fait tourner les têtes avec une annonce surprenante sur sa santé. Il est apparu sur Inside of You With Michael Rosenbaum et a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19. Amell a discuté de son expérience et a averti les gens du monde entier d’être en sécurité.

“J’ai commencé à remarquer quelque chose un lundi mais je n’ai pas eu de … résultat de test”, a déclaré Amell à Rosenbaum. [I] a téléphoné aux gens du CTEH, les a fait venir à mon appartement, me tester. Est revenu positif le mercredi suivant, a été testé à nouveau, est revenu positif à nouveau. Mais, franchement, à ce moment-là, je n’avais pas besoin d’un deuxième test positif parce que ces deux premiers jours, vraiment … ils ont juste, ils ont juste sucé. “

Amell a continué à expliquer qu’il avait pris toutes les précautions nécessaires. Il portait des masques et était socialement éloigné, mais il était toujours testé positif. Amell savait qu’il était possible qu’il attrape le coronavirus, et il ressentait une immense pression en raison de son impact sur les autres personnes travaillant sur Heels.

“Prenez-le d’un gars dont le seul sentiment d’anxiété et de panique a été le concept de contracter le COVID, et je ne me suis jamais inquiété de l’aspect mortel de celui-ci parce que les chiffres suggèrent que je l’obtiendrai, et peut-être que je serai asymptomatique ou peut-être que mes symptômes seront légers et que je sortirai de l’autre côté et que tout ira bien, c’est ce qui s’est passé », a déclaré Amell. “Mon anxiété venait de l’idée que je laisserais tomber des centaines de personnes.”

L’acteur a déclaré qu’il avait activement essayé d’éviter d’attraper le coronavirus, mais qu’en fin de compte, ses efforts ont été vains. Il a toujours été testé positif et a raté trois semaines de production. Maintenant, il manquera encore plus de temps en raison d’une circonstance imprévue.