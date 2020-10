L’ancienne star d’Arrow et l’actuel chef des talons Stephen Amell a stupéfié les fans mardi avec une annonce surprise. Il a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19 lors du tournage de la nouvelle série centrée sur la lutte. Amell a déclaré qu’il avait manqué trois semaines de travail mais qu’il était sur le point de revenir sur le plateau.

Le lutteur de super-héros devenu amateur a fait l’annonce lors d’une “apparition d’urgence” sur le podcast de Michael Rosenbaum, Inside of You. Cette émission est celle où Amell a déjà eu une attaque de panique, qu’il a utilisée comme une opportunité de s’ouvrir aux fans. Maintenant, il utilise le podcast pour détailler ses expériences avec le coronavirus, ainsi que la façon dont le diagnostic positif l’a affecté.

“J’ai commencé à remarquer quelque chose un lundi mais je n’ai pas eu de … résultat de test”, a déclaré Amell à Rosenbaum. [I] a téléphoné aux gens du CTEH, les a fait venir à mon appartement, me tester. Est revenu positif le mercredi suivant, a été testé à nouveau, est revenu positif à nouveau. Mais, franchement, à ce moment-là, je n’avais pas besoin d’un deuxième test positif parce que ces deux premiers jours, vraiment … ils ont juste, ils ont juste sucé. “

Amell a déclaré lors de l’entretien qu’il savait toujours qu’il y avait une possibilité qu’il attrape le coronavirus. Il a pris toutes les précautions, telles que le port de son masque et la distanciation sociale, pour éviter ce résultat. Il a également expliqué qu’il ressentait beaucoup de pression mentale pour rester en bonne santé en raison de l’impact que cela aurait sur tout le monde.

“Prenez-le d’un gars dont le seul sentiment d’anxiété et de panique a été le concept de contracter le COVID, et je ne me suis jamais inquiété de l’aspect mortel de celui-ci car les chiffres suggèrent que je l’obtiendrai, et peut-être que je serai asymptomatique ou peut-être que mes symptômes seront légers et que je sortirai de l’autre côté et que tout ira bien, ce qui est arrivé », a déclaré Amell. «Mon anxiété venait de l’idée que je laisserais tomber des centaines de personnes.

“Je n’avais pas peur du fait que je le donnerais à d’autres personnes, ce que j’ai peut-être encore fait, ce qui est perturbant en soi. Mais, vous devez comprendre qu’à cause de cette anxiété, j’ai activement , a activement essayé d’éviter de contracter ce virus. Et devinez quoi? Je l’ai quand même attrapé. Alors soyez intelligent. “

L’intégralité de l’interview est disponible dans le cadre du podcast Inside of You. L’épisode d’Amell a chuté mardi. Les fans peuvent regarder sur YouTube ou écouter la version audio. Une fois qu’ils ont écouté Amell en détail face au coronavirus, ils peuvent se préparer à regarder Heels, l’émission qui couvre la lutte amateur et les hommes et les femmes qui cherchent à “faire les choses en grand”.