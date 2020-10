Ayesha Curry a fait tourner les têtes sur les réseaux sociaux dimanche avec la révélation qu’elle a maintenant les cheveux blonds. Le changement de couleur de cheveux a stupéfié de nombreux fans, mais son mari, Steph Curry, était un grand fan. La star de Golden State Warriors a déclaré que sa femme était belle avant de critiquer les “méchantes” sur les réseaux sociaux.

“Tu es magnifique bébé. Et tu ne laisses personne te dire autrement ok? Je le pense. Il y a juste un tas de méchants là-bas et je n’aime pas ça. Je n’aime pas ça du tout. », A écrit Curry dans les commentaires sur Instagram. Il a ensuite continué et a plaisanté sur le fait que les cheveux étaient réels. “PS Si la perruque tombe, je ne le dirai à personne, je le promets. Pinky promet. C’est hilarant, mais personne ne le saura. Attends – c’est toi dans ce lit tout le temps ??? sais même. Maintenant je trébuche. “

Lorsque Curry a montré ses nouvelles serrures pour la première fois, les fans des réseaux sociaux ont réagi de deux manières différentes. Certains ont dit qu’ils adoraient les cheveux blonds et que l’auteur du livre de cuisine était magnifique. D’autres, cependant, ont critiqué les cheveux. Ils ont exprimé l’opinion que la blonde n’était pas un bon look. Une personne a également lancé des allégations selon lesquelles Curry obtiendrait un travail de nez.

Steph et Ayesha sont mariés depuis 2011. Ils ont trois enfants ensemble – les filles Riley, 8 ans, et Ryan, 5 ans, et Canon, fils de 2 ans. Comme l’a montré la star des Golden State Warriors sur Instagram, il est toujours un grand fan de sa femme et a profité du temps supplémentaire à la maison avec elle.

Les Golden State Warriors n’ont pas rejoint les autres équipes de la NBA dans la bulle d’Orlando suite à un long report dû au COVID-19. Steph a été à la maison avec sa famille et a aidé sa femme à équilibrer les horaires chargés. Il a également pris part à des opportunités éducatives cruciales, telles que marcher sept miles lors d’une manifestation Black Lives Matter.

De plus, Steph a travaillé sur ses compétences de frappe pendant son temps en quarantaine. Curry a publié une vidéo sur Instagram Stories en avril qui montrait Curry penché sur un ordinateur portable alors qu’il était en auto-quarantaine. Il jouait à un jeu qui testait ses compétences en dactylographie mais semblait avoir du mal. “Je n’ai jamais vraiment appris à taper, mais mon élève de deuxième …” a déclaré Curry avant de s’éloigner. Il a ensuite exprimé sa frustration pendant qu’Ayesha riait.

Le joueur de la NBA n’a pas fourni de mises à jour sur sa quête permanente de perfection de frappe. Cependant, il a continué à soutenir sa femme tout en appelant les utilisateurs critiques des médias sociaux. Ses commentaires sur ses cheveux blonds ne sont que le dernier exemple.