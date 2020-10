Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZSports.com

Ex-star de la NBA Stephen Jackson dit que son combat pour la justice sociale ne fait que commencer … Sports TMZ c’est devenu sa mission d’être là pour ceux qui ont besoin d’aide suite au décès de son ami, George Floyd.

Jackson a fait connaître sa présence peu de temps après la mort de Floyd en mai … s’exprimant dans l’espoir de faire prendre conscience de la cause.

Nous avons parlé à Stack de sa nouvelle vocation jeudi … et il dit qu’il a été appelé à avoir un impact sur la société.

«Ce que je sais, c’est que je dirige avec mon cœur et que je fais ce que Dieu veut que je fasse», nous dit Jackson.

“Je n’ai pas demandé à être dans cette position, j’aimerais pouvoir récupérer mon jumeau. C’est ce que c’est.”

Jackson dit que son nouveau voyage lui a fait comprendre qu’il y a plus de gens qui ont besoin de son aide … et qu’il est prêt pour la tâche.

“Donc, c’est devenu ma passion et je l’ai embrassé. Je sais que je fais le travail de Dieu. Donc, où que cela me mène, je découvrirai bientôt comment je vais.”

Jackson – qui était des amis proches avec Floyd – a été l’un des nombreux à s’exprimer et à exiger justice en appelant à arrêter des agents pour être poursuivis … mais il dit que ce n’est pas le seul incident dont il parlera.

“Mais, c’est plus important pour moi de faire quelque chose de plus grand que moi … Je suis la personne qui veut aimer tout le monde et chaque course me suit. Et je continuerai à faire du bruit et à faire ce qui est juste.”