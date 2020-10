Un autre membre du cercle restreint du président Donald Trump a été testé positif au COVID-19. Mardi, CNN a rapporté que Stephen Miller, l’un des principaux collaborateurs du président, avait été testé positif pour le coronavirus. Cette nouvelle survient quelques jours après que Trump lui-même a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été diagnostiqués avec la maladie.

Miller a publié une déclaration à propos de la nouvelle, qui disait: “Au cours des 5 derniers jours, j’ai travaillé à distance et je m’auto-isole, testant négatif tous les jours jusqu’à hier. Aujourd’hui, j’ai testé positif pour COVID-19 et je suis en quarantaine.” Miller travaillait à domicile depuis plusieurs jours. Quand il s’est présenté au travail mardi, il a été testé positif. Le correspondant de la Maison Blanche de NBC News, Hallie Jackson, a écrit sur Twitter que Miller avait été testé négatif pour le coronavirus tous les jours jusqu’à hier. Mais, son test est revenu positif mardi. Miller était l’une des personnes de l’équipe de Trump qui l’a aidé à se préparer pour le premier débat présidentiel contre le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden. Beaucoup d’autres qui ont aidé Trump à se préparer au débat ont également été testés positifs depuis.

NOUVEAU: Stephen Miller a été testé positif au COVID, selon un haut responsable de l’administration. Adds Miller travaille à distance depuis 5 jours, teste négatif tous les jours jusqu’à hier, et est en quarantaine après un test positif aujourd’hui. – Hallie Jackson (@HallieJackson) 6 octobre 2020

Miller est le dernier membre du cercle restreint du président à avoir été testé positif au COVID-19. Jeudi, Hope Hicks, une autre aide de haut niveau de Trump, a annoncé qu’elle avait été testée positive pour la maladie. Plusieurs heures plus tard, Trump a annoncé sur Twitter que lui et Melania avaient également reçu un diagnostic de COVID-19. Au cours des derniers jours, de nombreux membres de l’équipe Trump ont annoncé leurs propres diagnostics positifs au COVID-19. Outre Trump, Melania, Hicks et Miller, l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, l’assistant personnel de Trump Nicholas Luna, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, le sénateur Mike Lee, le sénateur Ron Johnson, sénateur. Thom Tillis et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont tous été testés positifs pour le coronavirus.

Vendredi après-midi, Trump a été emmené au centre médical militaire Walter Reed après avoir subi des «symptômes bénins». Il a ensuite été libéré de l’établissement lundi soir et continuerait, semble-t-il, à se faire soigner à la Maison Blanche. Alors que Trump portait un masque facial alors qu’il rentrait à la Maison Blanche, il l’a enlevé en posant sur le balcon de l’immeuble pour une séance photo. Beaucoup ont critiqué cette décision car le président est probablement toujours contagieux et aurait pu mettre les autres en danger en ne portant pas de masque facial.